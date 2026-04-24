Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Ένταση έξω από το Εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στο χώρο μπροστά από την αίθουσα.

<br />

Οι αστυνομικοί απάντησαν με κρότου λάμψης και με δακρυγόνα, με τους πολίτες να τρέχουν στο δρόμο για να προστατευθούν.

<br />

Υπενθυμίζεται ότι στη δικαστική αίθουσα διεξάγεται η δίκη για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, όπου ανακοινώθηκε η απόφαση για την αθώωση τριών κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Ρωμανός.