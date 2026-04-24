Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Ομόφωνα αθώος ο Νίκος Ρωμανός – Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 24 Απριλίου 2026, 11:30

Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Μίνα Μουστάκα
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Ομόφωνα αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Νίκος Ρωμανός και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για τη υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Αντίθετα το δικαστήριο κήρυξε ενοχές τις δύο γυναίκες που κάθονται στο εδώλιο για αδικήματα που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώθηκε μέσα σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο ενώ είχαν ληφθεί και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Θα αφεθούν ελεύθεροι

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας και οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι παραμένουν επί μήνες κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία με την αγόρευση της είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και άλλων δύο πρότεινοντας την καταδίκη δύο γυναικών για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων τον Οκτώβριο του 2024.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» και είχε τονίσει πως τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού, εντοπίστηκε σε σακούλα στην οποία εντοπίστηκαν και αταυτοποίητα αποτυπώματα, αλλά και αποτύπωμα άλλου κατηγορούμενου.

Αυτή την ώρα η διαδικασία συνεχιζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων για την αναγνώριση ελαφρυντικών στις δύο κατηγορούμενες που κηρύχθηκαν ένοχοι ενώ μέχρι το μεσημέρια αναμένεται και η απόφαση των δικαστών για την ποινή .

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο ενώ ο Τραμπ λέει ότι δεν βιάζεται για συνομιλίες με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Υποκλοπές: Η Intellexa του Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου»
Το in παρουσιάζει δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην εταιρεία - πρωταγωνιστή των υποκλοπών, Intellexa, τα οποία απευθύνονται στις «αρχές επιβολής του νόμου» και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και Αρχές επιβολής του νόμου και αυξάνοντας τα επιβαρυντικά στοιχεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε δεξί χέρι του, ανιψιό και γενικό γραμματέα πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός – Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι
Τυπικός σεισμός για την περιοχή - «Τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε και μεγαλύτερους μετασεισμούς, που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 5R» προειδοποιεί ο καθηγητής Σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

