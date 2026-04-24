Ομόφωνα αθώος ο Νίκος Ρωμανός – Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους
Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.
- Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου
- Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
- Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
- ΠΟΕ-ΟΤΑ: Απεργούν σήμερα οι υπάλληλοι στους δήμους – Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Ομόφωνα αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Νίκος Ρωμανός και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για τη υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.
Αντίθετα το δικαστήριο κήρυξε ενοχές τις δύο γυναίκες που κάθονται στο εδώλιο για αδικήματα που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώθηκε μέσα σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο ενώ είχαν ληφθεί και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Θα αφεθούν ελεύθεροι
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας και οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι παραμένουν επί μήνες κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι.
Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία με την αγόρευση της είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και άλλων δύο πρότεινοντας την καταδίκη δύο γυναικών για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων τον Οκτώβριο του 2024.
Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» και είχε τονίσει πως τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού, εντοπίστηκε σε σακούλα στην οποία εντοπίστηκαν και αταυτοποίητα αποτυπώματα, αλλά και αποτύπωμα άλλου κατηγορούμενου.
Αυτή την ώρα η διαδικασία συνεχιζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων για την αναγνώριση ελαφρυντικών στις δύο κατηγορούμενες που κηρύχθηκαν ένοχοι ενώ μέχρι το μεσημέρια αναμένεται και η απόφαση των δικαστών για την ποινή .
- Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 19χρονο στην Πυλαία – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
- Πένθος στον ΠΑΟΚ: «Έφυγε» από τη ζωή ο μικρός Γιωργάκης που ήταν φίλος της ομάδας (pic)
- Ομόφωνα αθώος ο Νίκος Ρωμανός – Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους
- Λάρισα: Νεκρές εντοπίστηκαν μάνα και κόρη σε διαμέρισμα
- JH Prynne: Πέθανε «ένας άνθρωπος σπάνιος και απολύτως πρωτότυπος – όπως ακριβώς και η ποίησή του»
- Ένα fake video και οι δύο λόγοι που κρατάνε Τουρκία και Ισραήλ στα σχοινιά
- Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου
- «Ήταν πρησμένος σαν μπαλόνι» – Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον Ντιέγκο Μαραντόνα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις