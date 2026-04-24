Ομόφωνα αθώος ο Νίκος Ρωμανός – Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Ομόφωνα αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Νίκος Ρωμανός και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για τη υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Αντίθετα το δικαστήριο κήρυξε ενοχές τις δύο γυναίκες που κάθονται στο εδώλιο για αδικήματα που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώθηκε μέσα σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο ενώ είχαν ληφθεί και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Θα αφεθούν ελεύθεροι

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας και οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι παραμένουν επί μήνες κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία με την αγόρευση της είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και άλλων δύο πρότεινοντας την καταδίκη δύο γυναικών για την έκρηξη στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων τον Οκτώβριο του 2024.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» και είχε τονίσει πως τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού, εντοπίστηκε σε σακούλα στην οποία εντοπίστηκαν και αταυτοποίητα αποτυπώματα, αλλά και αποτύπωμα άλλου κατηγορούμενου.

Αυτή την ώρα η διαδικασία συνεχιζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων για την αναγνώριση ελαφρυντικών στις δύο κατηγορούμενες που κηρύχθηκαν ένοχοι ενώ μέχρι το μεσημέρια αναμένεται και η απόφαση των δικαστών για την ποινή .