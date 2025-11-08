newspaper
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
Νίκος Ρωμανός: Νέα παράταση προφυλάκισης για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 15:40

Νίκος Ρωμανός: Νέα παράταση προφυλάκισης για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Νέα παράταση προφυλάκισης για Νίκο Ρωμανό και συγκατηγορούμενους για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού για ακόμη έξι μήνες, καθώς και των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση των Αμπελοκήπων. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, με την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Αγωνιστή Νίκο Ρωμανό να κάνει λόγο για «πολιτική και εκδικητική στάση της Δικαιοσύνης», καταγγέλλοντας «ανυπόστατα επιχειρήματα» και «παραβίαση της κοινής λογικής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Αγωνιστή Νίκο Ρωμανό

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ ΕΝΩ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση, εξέδωσε παράταση της προφυλάκισης για ένα ακόμη εξάμηνο για τον Νίκο Ρωμανό και όλους τους πολιτικούς κρατούμενους/ες της υπόθεσης των Αμπελοκήπων. Συγκεκριμένα για τον Νίκο Ρωμανό ενώ ο Εισαγγελέας πρότεινε την μετατροπή της κράτησής του σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση αυτή και να συνεχίσει η προφυλάκισή του για άλλους έξι μήνες. Μια απόφαση πολιτική -γεγονός το οποίο γίνεται ξεκάθαρο αν δει κανείς τα έωλα επιχειρήματα του συμβουλίου που στην ουσία τους επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητα γύρω από αυτή την απόφαση.
Η φαιδρότητα των επιχειρημάτων δεν είναι κάτι που μας εκπλήσσει, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις πολιτικής σκοπιμότητας από Συμβούλια τα οποία λειτουργούν ως εντολοδόχοι των κυβερνήσεων και του Υπουργείου Προ.Πο. Τον πολιτικό δόλο τον είδαμε και στο περιβόητο εύρημα αποτύπωμα στη σακούλα, όπου μετά από αίτημα στη ΔΕΕ απάντησαν τα εγκληματολογικά της αστυνομίας, ότι η σακούλα είχε δεκάδες αποτυπώματα τα οποία δεν ήταν ικανά για παραβολή και ταυτοποίηση, γεγονός το οποίο ενισχύει τον γεγονός το ότι αποτύπωμα σε σακούλα που είναι κινητό αντικείμενο δεν μπορεί να αποτελεί ενοχοποιητικό στοιχείο και ότι από την αρχή η “αντι”τρομοκρατική επίτηδες δεν αναφέρθηκε στα αταυτοποίητα αποτυπώματα για να δημιουργήσει κλίμα ενοχής για τον Νίκο και τον Α.Κ..
Να τονίσουμε ότι η ίδια πρόεδρος στο προηγούμενο συμβούλιο ζητούσε την παράταση της προφυλάκισης για άλλους 6 μήνες γιατί ισχυριζόταν ότι η σακούλα δεν είχε αποτυπώματα άλλου πέραν από του Νίκου και του Α.Κ. και τώρα που αποδείχθηκε ότι έχει άλλα πολλά που δεν ήταν ικανά για παραβολή η ίδια πρόεδρος ισχυρίζεται ότι δεν αλλάζει κάτι γιατί τα αποτυπώματα που δεν ήταν “ικανά για παραβολή” μπορεί να είναι είτε των 2 κατηγορουμένων που έχουν ταυτοποιηθεί είτε και των υπολοίπων κατηγορουμένων (!). Με λίγα λόγια ο ισχυρισμός αυτός είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε η ίδια πρόεδρος στο 6μηνο. Η κοινή λογική απέχει και οι εικασίες του Συμβουλίου γίνονται απόφαση για να παραταθεί για πάνω από 12 μήνες η προφυλάκιση.
Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εκδικητική πολιτική των κατασταλτικών μηχανισμών και με τα διπλά στάνταρ της δικαιοσύνης. Ο αστυνομοδικαστικός μηχανισμός κρατάει δέσμιους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, με έωλα αφηγήματα και εικασίες που μηχανορραφούνται στον 12ο όροφο της ΓΑΔΑ και στις αίθουσες των δικαστικών συμβουλίων και παράλληλα ξεπλένει τους αυλικούς της κυβέρνησης, συγκαλύπτει κρατικά σκάνδαλα και εγκλήματα όπως στα Τέμπη, την Πύλο, και αποδεικνύει καθημερινά το πως το μόνο αποτύπωμα είναι αυτό που αφήνει η δικαιοσύνη τους στην αδικία. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε την κινητοποίηση, δυναμώνοντας την καμπάνια ενόψει και των επόμενων νομικών κινήσεων και του δικαστηρίου. Για να πέσει το σαθρό κατηγορητήριο και ο 187Α, για την απελευθέρωση όλων των συντρόφων/συντροφισσών κατηγορουμένων στην υπόθεση. Παράλληλα καλούμε όλους και όλες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και στην καμπάνια γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως ενωμένοι θα νικήσουμε την κρατική καταστολή και την αδικία. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω.
Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Αγωνιστή Νίκο Ρωμανό
Stream newspaper
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο