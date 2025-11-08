Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού για ακόμη έξι μήνες, καθώς και των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση των Αμπελοκήπων. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, με την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Αγωνιστή Νίκο Ρωμανό να κάνει λόγο για «πολιτική και εκδικητική στάση της Δικαιοσύνης», καταγγέλλοντας «ανυπόστατα επιχειρήματα» και «παραβίαση της κοινής λογικής».

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ ΕΝΩ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση, εξέδωσε παράταση της προφυλάκισης για ένα ακόμη εξάμηνο για τον Νίκο Ρωμανό και όλους τους πολιτικούς κρατούμενους/ες της υπόθεσης των Αμπελοκήπων. Συγκεκριμένα για τον Νίκο Ρωμανό ενώ ο Εισαγγελέας πρότεινε την μετατροπή της κράτησής του σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση αυτή και να συνεχίσει η προφυλάκισή του για άλλους έξι μήνες. Μια απόφαση πολιτική -γεγονός το οποίο γίνεται ξεκάθαρο αν δει κανείς τα έωλα επιχειρήματα του συμβουλίου που στην ουσία τους επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητα γύρω από αυτή την απόφαση.

Η φαιδρότητα των επιχειρημάτων δεν είναι κάτι που μας εκπλήσσει, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις πολιτικής σκοπιμότητας από Συμβούλια τα οποία λειτουργούν ως εντολοδόχοι των κυβερνήσεων και του Υπουργείου Προ.Πο. Τον πολιτικό δόλο τον είδαμε και στο περιβόητο εύρημα αποτύπωμα στη σακούλα, όπου μετά από αίτημα στη ΔΕΕ απάντησαν τα εγκληματολογικά της αστυνομίας, ότι η σακούλα είχε δεκάδες αποτυπώματα τα οποία δεν ήταν ικανά για παραβολή και ταυτοποίηση, γεγονός το οποίο ενισχύει τον γεγονός το ότι αποτύπωμα σε σακούλα που είναι κινητό αντικείμενο δεν μπορεί να αποτελεί ενοχοποιητικό στοιχείο και ότι από την αρχή η “αντι”τρομοκρατική επίτηδες δεν αναφέρθηκε στα αταυτοποίητα αποτυπώματα για να δημιουργήσει κλίμα ενοχής για τον Νίκο και τον Α.Κ..

Να τονίσουμε ότι η ίδια πρόεδρος στο προηγούμενο συμβούλιο ζητούσε την παράταση της προφυλάκισης για άλλους 6 μήνες γιατί ισχυριζόταν ότι η σακούλα δεν είχε αποτυπώματα άλλου πέραν από του Νίκου και του Α.Κ. και τώρα που αποδείχθηκε ότι έχει άλλα πολλά που δεν ήταν ικανά για παραβολή η ίδια πρόεδρος ισχυρίζεται ότι δεν αλλάζει κάτι γιατί τα αποτυπώματα που δεν ήταν “ικανά για παραβολή” μπορεί να είναι είτε των 2 κατηγορουμένων που έχουν ταυτοποιηθεί είτε και των υπολοίπων κατηγορουμένων (!). Με λίγα λόγια ο ισχυρισμός αυτός είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε η ίδια πρόεδρος στο 6μηνο. Η κοινή λογική απέχει και οι εικασίες του Συμβουλίου γίνονται απόφαση για να παραταθεί για πάνω από 12 μήνες η προφυλάκιση.

Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εκδικητική πολιτική των κατασταλτικών μηχανισμών και με τα διπλά στάνταρ της δικαιοσύνης. Ο αστυνομοδικαστικός μηχανισμός κρατάει δέσμιους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, με έωλα αφηγήματα και εικασίες που μηχανορραφούνται στον 12ο όροφο της ΓΑΔΑ και στις αίθουσες των δικαστικών συμβουλίων και παράλληλα ξεπλένει τους αυλικούς της κυβέρνησης, συγκαλύπτει κρατικά σκάνδαλα και εγκλήματα όπως στα Τέμπη, την Πύλο, και αποδεικνύει καθημερινά το πως το μόνο αποτύπωμα είναι αυτό που αφήνει η δικαιοσύνη τους στην αδικία. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε την κινητοποίηση, δυναμώνοντας την καμπάνια ενόψει και των επόμενων νομικών κινήσεων και του δικαστηρίου. Για να πέσει το σαθρό κατηγορητήριο και ο 187Α, για την απελευθέρωση όλων των συντρόφων/συντροφισσών κατηγορουμένων στην υπόθεση. Παράλληλα καλούμε όλους και όλες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και στην καμπάνια γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως ενωμένοι θα νικήσουμε την κρατική καταστολή και την αδικία. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω.

Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Αγωνιστή Νίκο Ρωμανό