Τραμπ: Θα διορίσει τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο υπουργό Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ
Ο Τοντ Μπλανς ασκεί ήδη χρέη υπουργού Δικαιοσύνης - Τι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα με τον διορισμό του Τοντ Μπλανς, ο οποίος ασκεί προσωρινά χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, ώστε να ηγηθεί μόνιμα του υπουργείου αυτού, καθιστώντας τον πρώην προσωπικό δικηγόρο του, ανώτατο αξιωματούχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο 51χρονος Μπλανς ανέλαβε την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης αφότου ο Τραμπ απέλυσε την Παμ Μπόντι
«Ασκεί χρέη υπουργού Δικαιοσύνης. Αύριο (σ.σ. σήμερα), δίνω οδηγίες στον Νταν (σ.σ. Σκαβίνο) και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την πολύ περίπλοκη διαδικασία –η οποία θα προχωρήσει, νομίζω, πολύ γρήγορα– ότι θα τον κάνουμε μόνιμο υπουργό Δικαιοσύνης», είπε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στο X αργά χθες, Τετάρτη, ο σύμβουλός του Σκαβίνο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
President Trump with an announcement tonight at the @WhiteHouse…
Congratulations @TheJusticeDept @DAGToddBlanche—🇺🇸🦅 pic.twitter.com/7C7N0Gjall
— Dan Scavino (@Scavino47) June 4, 2026
Ποιος είναι ο Μπλανς που διορίζει ο Τραμπ
Ο 51χρονος Μπλανς ανέλαβε την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης αφότου ο Τραμπ απέλυσε την Παμ Μπόντι τον Απρίλιο εν μέσω έντασης σχετικά με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα για παιδιά Τζέφρι Έπστιν και για το ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε κινηθεί αρκετά σθεναρά εναντίον υποτιθέμενων πολιτικών εχθρών του Λευκού Οίκου.
Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ωστόσο, ακόμη και στελέχη του Λευκού Οίκου, τον επέκριναν για το, θνησιγενές πλέον, σχέδιό του να δημιουργήσει έναν ταμείο ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων για τα υποτιθέμενα «θύματα εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης». Την Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει εντέλει με αυτό το σχέδιο.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπλανς θα χρειαστεί τη σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, την οποία ελέγχουν με μικρή διαφορά 53-47.
Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη ότι είναι πιθανό να διορίσει τον Μπλανς στη μόνιμη θέση.
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