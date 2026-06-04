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Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
Επικαιρότητα 04 Ιουνίου 2026, 16:01

Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση

«Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα», τόνισε το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας

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Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, ενώ σχολίασε και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως «δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κατοχυρωμένη την αυτονομία του, καταρχήν, την πολιτική του αυτονομία, την απεξάρτησή του και την ακηδεμόνευτη πολιτική του. Δεν ξεκινάμε υποθηκευμένοι και με εξασφαλίσεις το πολιτικό μας έργο. Λέμε αυτά που πιστεύουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γλαβίνας, μιλώντας στο Action24.

Σχολιάζοντας, στη συνέχεια, τις δημοσκοπήσεις που δίνουν πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και φέρνουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, επισήμανε: «Εγώ θα σας πω βλέποντας την πολιτική συγκυρία, ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει στις δημοσκοπήσεις, σωστά; Κερδίζει γιατί αντιμετώπισε την ακρίβεια; Πέντε τοις εκατό ο πληθωρισμός. Κερδίζει γιατί αντιμετώπισε τα θεσμικά ζητήματα της χώρας; Συγκάλυψη στο ζήτημα των υποκλοπών. Κερδίζει μήπως γιατί θωρακίζει κατά κάποιο τρόπο την εθνική άμυνα της χώρας; Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε με το drone στη Λευκάδα. Άρα, η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα», υποστήριξε ο κ. Γλαβίνας.

Για να καταλήξει αναφερόμενος στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ότι «εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση», ενώ υπογράμμισε πως «δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα».

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Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

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Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

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Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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