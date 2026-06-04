Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας

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Η καθιερωμένη δεξίωση των Ποσειδωνίων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξελίχθηκε φέτος σε μία από τις πιο ισχυρές πολιτικά και θεσμικά βραδιές των τελευταίων ετών, με τον Βασίλη Κικίλια να υποδέχεται στο υπουργείο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, της Βουλής, της ναυτιλίας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της διπλωματίας.

«Μας ενώνει η θάλασσα» Στα Ποσειδώνια 2026, η ναυτιλιακή οικογένεια συναντήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Άνθρωποι της ποντοπόρου ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας, των ναυπηγείων, του yachting, των λιμανιών, του Λιμενικού Σώματος, ναυτικοί, φορείς,… pic.twitter.com/3bBooCF464 — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 3, 2026

Οι παρουσίες στη δεξίωση για τα Ποσειδώνια

Από την κυβέρνηση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, με προηγούμενη θητεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας, και η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μακρή.

Ξεχωριστό θεσμικό βάρος είχε και η παρουσία πρώην υπουργών και προσώπων που έχουν συνδέσει την πολιτική τους διαδρομή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στη δεξίωση βρέθηκαν οι πρώην Υπουργοί Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, καθώς και ο πρώην Υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πάππας.

Ισχυρή ήταν και η εκπροσώπηση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» οι Δημήτρης Καλογερόπουλος, Νότης Μηταράκης, Αθανάσιος Παπαθανασίου, Μάξιμος Σενετάκης, Γιάννης Τραγάκης, Σοφία Βούλτεψη, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Διονύσης Σταμενίτης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος Στύλιος, Γιώργος Βρεττάκος, Νίκος Βλαχάκος, Τζίνα Οικονόμου και Σπύρος Κυριακής.

Στη βραδιά βρέθηκαν επίσης στελέχη και από άλλους κοινοβουλευτικούς χώρους, με τους Παύλο Χρηστίδη και Αικατερίνη Καζάνη από το ΠΑΣΟΚ, Συμεών Κεδίκογλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τους ανεξάρτητους βουλευτές Ευάγγελο Αποστολάκη, Ναύαρχο ε.α. και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Μιχάλη Χουρδάκη και Κωνσταντίνο Φλώρο, Αντιστράτηγο ε.α. και επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, αντίστοιχα. Στη θεσμική εικόνα της εκδήλωσης προστέθηκαν και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας και Βασίλης Βιλιάρδος.

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής ζωής

Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, με σημαντικούς εκπροσώπους της ναυτιλίας και της επιχειρηματικής ζωής να δίνουν το «παρών». Ανάμεσά τους ξεχώρισαν η Άννα Αγγελικούση, ο Γιώργος Προκοπίου, η Μαριάννα Λάτση, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Φίλιππος Λαιμός, η Τζίνα Πολέμη και η Αλεξάνδρα Γκανά.

Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα στη βραδιά των Ποσειδωνίων.

Στα πολιτικά και επιχειρηματικά πηγαδάκια της εκδήλωσης πολλοί σχολίαζαν το εύρος των παρουσιών και τη θερμή ανταπόκριση που είχε η πρόσκληση του Βασίλη Κικίλια. Η εικόνα που διαμορφώθηκε στο υπουργείο ήταν εκείνη μιας δεξίωσης με έντονο πολιτικό, θεσμικό και ναυτιλιακό βάρος, που συγκέντρωσε γύρω από τον Υπουργό Ναυτιλίας ανθρώπους με ισχυρό αποτύπωμα από διαφορετικούς χώρους της δημόσιας ζωής.