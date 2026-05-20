Ψήφισμα για την παραμονή του Ναυτοδικείου στον Πειραιά

Μήνυμα ενότητας και κοινής θεσμικής στάσης για την παραμονή του Ναυτοδικείου στον Πειραιά εξέφρασε χθες η πόλη, μέσα από την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πειραιά και το ομόφωνο ψήφισμα που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η σύσκεψη, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, με τη συμμετοχή βουλευτών, αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων της πόλης, με αντικείμενο την πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει το Ναυτοδικείο Πειραιά στο Ρουφ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως τονίζει η ανακοίνωση,εκφράστηκε κοινός προβληματισμός για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ναυτοδικείου από τον φυσικό και ιστορικό του χώρο, ενώ υπογραμμίστηκε η άρρηκτη σύνδεσή του με τον Πειραιά, το λιμάνι, τη ναυτιλία και τη νησιωτικότητα. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η ανάγκη ανάληψης συντονισμένων θεσμικών πρωτοβουλιών για την αποτροπή της μετακίνησής του.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα υπέρ της παραμονής του Ναυτοδικείου στην πόλη, το οποίο συνυπέγραψαν και οι συμμετέχοντες στην ευρεία θεσμική σύσκεψη.

Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα υπογραμμίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το Ναυτοδικείο Πειραιά με την ιδιαίτερη ιστορία και τη σύνδεσή του με την πόλη, το λιμάνι και τη νησιωτικότητα, δεν πρέπει να μετακινηθεί από την πόλη του Πειραιά.

Η διατήρηση της λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου του Ναυτοδικείου Πειραιά, ως Δικαστηρίου υπερτερεί.

Η παραμονή του Ναυτοδικείου Πειραιά με νέα διευρυμένη αρμοδιότητα στην έδρα του στην πόλη του Πειραιά είναι προς όφελος της Δικαιοσύνης και τονίζει τη σύνδεσή του με τη Ναυτιλία, το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα».

Σημειώνεται πως, ταυτόχρονα ζητήθηκε συνάντηση της Επιτροπής Πόλης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ώστε να συζητηθεί το μείζον αυτό θέμα.

Στην ευρεία σύσκεψη συμμετείχαν οι Βουλευτές της Α’ Πειραιά Κώστας Κατσαφάδος, Νίκος Βλαχάκος, Θοδωρής Δρίτσας, καθώς και ο συνεργάτης της Δόμνας Μιχαηλίδου Κωνσταντίνος Παρλαβάντζας, της Β΄ Πειραιά Γιώργος Βρεττάκος, Γιάννης Τραγάκης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μιχάλης Λιβανός, Νίνα Κασιμάτη. Επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, ο Αντιπρόεδρος και ο Γ.Γ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Πολυχρόνης Περιβολάρης και Γιάννης Βούτας αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Προϊστάμενος Υπηρεσιών ΝΕΕ, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γιώργος Μπαρκάτσας και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ταταρόπουλος.

«Κοινή βούληση της πόλης: το Ναυτοδικείο πρέπει να παραμείνει στον Πειραιά, στον φυσικό και ιστορικό του χώρο»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Πρόθεση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να καταργηθούν τα Ναυτοδικεία ανά τη χώρα και να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές δομές στο Ρουφ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ιωαννίνων, των Χανίων, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Για το μείζον αυτό θέμα ενημερώθηκα στις 5 Μαΐου από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλία Κλάππα. Το πρώτο που είναι άκρως ενοχλητικό είναι ότι οι κυβερνήσεις — άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο — συνεχίζουν να αγνοούν την αυτοδιοίκηση. Για μια τέτοια αλλαγή δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ώστε να εκφράσουμε την άποψή μας, η οποία, έστω και μη δεσμευτική, θα έπρεπε να ζητηθεί.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε επικοινωνία που είχαμε, ανέφερε ως επιχείρημα το μεγάλο αριθμητικό προσωπικό στο Ναυτοδικείο Πειραιά σε σχέση με τον περιορισμένο όγκο υποθέσεων, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης του ακινήτου.

Η ευρεία θεσμική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πειραιά, καθώς και το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνουν με τον πιο σαφή τρόπο την κοινή βούληση της πόλης: το Ναυτοδικείο πρέπει να παραμείνει στον Πειραιά, στον φυσικό και ιστορικό του χώρο.

Παράλληλα, κοινή πρόταση αποτελεί ότι, εφόσον καταργηθούν τα Ναυτοδικεία Ιωαννίνων, Χανίων και Θεσσαλονίκης, οι αρμοδιότητές τους να μεταφερθούν στον Πειραιά, ώστε το Ναυτοδικείο της πόλης να αποκτήσει διευρυμένες αρμοδιότητες και αυξημένο αντικείμενο, παραμένοντας ένας ιστορικός θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την ταυτότητα του μεγάλου λιμανιού από το 1861. Ο Πειραιάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να απολέσει έναν θεσμό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ταυτότητά του, τη ναυτιλία και τη διαχρονική του σχέση με το λιμάνι. Αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλουμε όλοι να τα προστατεύσουμε με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Η πόλη μας θα συνεχίσει, με θεσμικό τρόπο και ενότητα, να διεκδικεί την παραμονή του Ναυτοδικείου και την ενίσχυση του ρόλου του εδώ, στον Πειραιά».