Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Καρέι Σκάρι δεν μένει πια εδώ. Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 63 ετών σκορπώντας θλίψη με τον χαμό του. Ο εκρητικός στο παρκέ (αλλά και έξω απο αυτό) Αμερικανός, αποτέλεσε τον πρώτο ξένο παίκτη του Ολυμπιακού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Και όσοι τον είδαν σε δράση έχουν να το λένε για το ταλέντο. Για το απίθανο άλμα του και τους χίλιους τρόπους να καρφώνει τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Προσωπική επιλογή του Στιβ Γιατζόγλου -που χρόνια αργότερα έφερε στα μέρη μας και τον Ρόι Τάρπλει- στην ομάδα που έφτιαξε τη σεζόν 1988-89 με την υποστήριξη των αδερφών Κοσκωτά. Αγωνίστηκε σε 19 αγώνες και σημείωσε συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Και έκλεισε άδοξα τον κύκλο του, καθώς έσπασε το χέρι του σε ένα φιλικό παιχνίδι με το Παγκράτι. Αργότερα για αυτόν τον τραυματισμό επιτέθηκε στον κόουτς Γιατζόγλου και η «διένεξη» τους έμεινε στην ιστορία.

Έγινε ντραφτ (37η) απο τους Γιούτα Τζαζ το 1985. Και έπαιξε για αυτούς μια τριετία ως ότου μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για τους Νικς. Το ταλέντο του; Ακατανόητο. Τον κυνηγούσαν όμως… οι δαίμονες του. Ο εθισμός του στα ναρκωτικά. Και κάπως έτσι δεν έκανε στην πραγματικότητα την καριέρα που του άξιζε. Στο μπάσκετ έμεινε ως το 1997 σαν γυρολογος.

Τι έχει πετύχει ο Κάρεϊ Σκαρι