sports betsson
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι
Μπάσκετ 20 Μαΐου 2026, 08:30

Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι

Ο Κάρεϊ Σκάρι που άφησε το σημάδι του στον Ολυμπιακό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Καρέι Σκάρι δεν μένει πια εδώ. Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 63 ετών σκορπώντας θλίψη με τον χαμό του. Ο εκρητικός στο παρκέ (αλλά και έξω απο αυτό) Αμερικανός, αποτέλεσε τον πρώτο ξένο παίκτη του Ολυμπιακού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Και όσοι τον είδαν σε δράση έχουν να το λένε για το ταλέντο. Για το απίθανο άλμα του και τους χίλιους τρόπους να καρφώνει τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

YouTube thumbnail

Προσωπική επιλογή του Στιβ Γιατζόγλου -που χρόνια αργότερα έφερε στα μέρη μας και τον Ρόι Τάρπλει- στην ομάδα που έφτιαξε τη σεζόν 1988-89 με την υποστήριξη των αδερφών Κοσκωτά. Αγωνίστηκε σε 19 αγώνες και σημείωσε συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Και έκλεισε άδοξα τον κύκλο του, καθώς έσπασε το χέρι του σε ένα φιλικό παιχνίδι με το Παγκράτι. Αργότερα για αυτόν τον τραυματισμό επιτέθηκε στον κόουτς Γιατζόγλου και η «διένεξη» τους έμεινε στην ιστορία.

Έγινε ντραφτ (37η) απο τους Γιούτα Τζαζ το 1985. Και έπαιξε για αυτούς μια τριετία ως ότου μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για τους Νικς. Το ταλέντο του; Ακατανόητο. Τον κυνηγούσαν όμως… οι δαίμονες του. Ο εθισμός του στα ναρκωτικά. Και κάπως έτσι δεν έκανε στην πραγματικότητα την καριέρα που του άξιζε.  Στο μπάσκετ έμεινε ως το 1997 σαν γυρολογος.

Τι έχει πετύχει ο Κάρεϊ Σκαρι

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τράπεζες
Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Σύνταξη
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων
Αυτοδιοίκηση 20.05.26

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων

Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Σύνταξη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Στο Σαν Ντιέγκο 20.05.26

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης για τις υποκλοπές - Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Σύνταξη
Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Τι δήλωσαν 20.05.26

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

Σύνταξη
3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies