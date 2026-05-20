Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 05:32

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα» αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επανέλαβε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. «Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ωσότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτίμησε να μη δώσει συγκεκριμένη απάντηση. «Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Η «αναβολή της επίθεσης»

Προχθές Δευτέρα ο κ. Τραμπ είπε πως ακύρωσε την ύστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που προβλεπόταν να εξαπολυθεί χθες Τρίτη.

Δεν είχε αναφερθεί ποτέ πριν στο σχέδιο επίθεσης αυτό προτού γνωστοποιήσει μέσω Truth Social πως ανακάλεσε διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή «του το ζήτησαν» οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μια για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα κι είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ήταν ο χρησμός του αντιπροέδρου, που επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

«Ανοησία»

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», διεμήνυσε χθες από την άλλη εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η επίθεση—για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης—εναντίον πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή καταδικάστηκε παράλληλα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Νωρίτερα χθες, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή έφθασαν στο έδαφός τους από το Ιράκ, όπου είναι παρούσες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, από την 28η Απριλίου, βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις σε αναζήτηση τρόπου να τελειώσει ο πόλεμος, όμως οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μοιάζουν να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Προχθές Δευτέρα το πρωί, η ιρανική διπλωματία έκανε γνωστό ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις ΗΠΑ, για να αρθεί το αδιέξοδο, χωρίς καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενό της. Επανέλαβε ιρανικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της αποδέσμευσης ιρανικών πόρων δεσμευμένων στο εξωτερικό και της άρσης των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Το Ιράν λέει πως οι ΗΠΑ ζητούν το κλείσιμο των ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει πως έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο —παρότι η άλλη πλευρά αρνείται για δεκαετίες πως τρέφει τέτοια φιλοδοξία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν τους «υπερβολικούς» όρους της τελευταίας «προσφοράς» της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον απαιτεί ιδίως το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Στον Κόλπο, η Τεχεράνη διατηρεί πάντα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, προκαλώντας έντονες οικονομικές αναταράξεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κι η Ουάσιγκτον τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα.

Στον Λίβανο, οι εχθροπραξίες δεν σταματούν

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης, παρά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας πως παρατείνεται για ενάμισι μήνα η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά που υποτίθεται πως τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν νέα σειρά βομβαρδισμών, από αέρος και με το πυροβολικό, στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι βομβαρδισμοί σκότωσαν 19 ανθρώπους χθες, ανέφερε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις μαχητών της με ισραηλινούς στρατιώτες, πάντα στον νότο. Ανακοινώθηκε εξάλλου χθες από ΜΚΟ η επιστροφή στις ΗΠΑ άνδρα ιρανικής καταγωγής που εξέτισε ποινή κάθειρξης δέκα ετών στο Ιράν, μετά την καταδίκη του για κατασκοπεία σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Τα μαθήματα που μάθαμε με την επιστροφή στον πόλεμο θα φέρουν εκπλήξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με μήνυμά του στο Χ ανέφερε ότι «μήνες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ παραδέχεται την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων. Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατάφεραν να καταρρίψουν ένα φημισμένο F-35. Με τα διδάγματα που αποκομίσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα επιφυλάσσει πολλές ακόμη εκπλήξεις».

Περισσότεροι ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρθηκαν σε αντίστοιχο τόνο εναντίον των απειλών των ΗΠΑ.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Σύνταξη
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming - Είχαν ναζιστικά σύμβολα

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Πολιτική λιτότητας 20.05.26

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Σύνταξη
«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Σύνταξη
Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Κόσμος 19.05.26

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Κόσμος 19.05.26

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου

Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Σύνταξη
