Σεξ, σκάνδαλα και ΜAGA: Η σειρά του Netflix για την άνοδο και την πτώση του Χαλκ Χόγκαν
Από το απόλυτο είδωλο του wrestling στην πτώση και την πολιτική ταύτιση με τον Ντόναλντ Τραμπ, η σειρά Hulk Hogan: Real American αποτυπώνει όλη τη διαδρομή του Χαλκ Χόγκαν
Η νέα σειρά του Netflix για τον Χαλκ Χόγκαν δεν στέκεται μόνο στη δόξα του. Αντίθετα, προσπαθεί να δείξει πώς ένας άνθρωπος που για χρόνια ταυτίστηκε με το ίδιο το WWE κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα του χώρου.
Όταν ο Χόγκαν ήταν το WWE
Ο Χαλκ Χόγκαν, κατά κόσμον Τέρι Μπολέα, για μεγάλο διάστημα ήταν κάτι παραπάνω από πρωταγωνιστής: ήταν το ίδιο το προϊόν. Με το χαρακτηριστικό στυλ, τα συνθήματα και την ικανότητα να ξεσηκώνει το κοινό, κυριάρχησε σε μια ολόκληρη εποχή.
Η επιτυχία του ξεπέρασε το ρινγκ. Παιχνίδια, σειρές, επιχειρηματικές κινήσεις – ο Χόγκαν ήταν παντού. Η σειρά δίνει μεγάλο βάρος σε αυτή την περίοδο, θυμίζοντας την αφήγηση του The Last Dance για τον Μάικλ Τζόρνταν.
Δεν ήθελε να φύγει ποτέ
Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η εποχή άλλαξε. Ο Χόγκαν δεν έκανε πίσω. Παρά τη φθορά του σώματός του και τη χρήση στεροειδών, συνέχισε να διεκδικεί τον ίδιο ρόλο.
Η σύγκρουσή του με τον Μπρετ Χαρτ είναι χαρακτηριστική: ένας νεότερος παλαιστής ανεβαίνει, αλλά ο Χόγκαν δεν δέχεται να παραχωρήσει χώρο. Τα σκάνδαλα αρχίζουν να συσσωρεύονται.
Στο φως η προσωπική του ζωή
Αντί να αλλάξει κατεύθυνση, όπως έκανε ο Ντουέιν Τζόνσον, ο Χόγκαν μπήκε στην τηλεοπτική έκθεση. Το ριάλιτι Hogan Knows Best έφερε στο προσκήνιο την οικογενειακή του ζωή.
Εκεί όμως αποκαλύφθηκαν όλα: το διαζύγιο, η σχέση που διέλυσε τον γάμο του, το sex tape που διέρρευσε, τα ρατσιστικά σχόλια που οδήγησαν σε ρήξη με το WWE. Παράλληλα, τα προβλήματα υγείας και οι εξαρτήσεις επιβάρυναν την εικόνα του.
Από το wrestling στην πολιτική
Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του ’80, αλλά στα τελευταία χρόνια ο Χόγκαν έγινε κεντρικό στοιχείο της δημόσιας παρουσίας του.
Η ανοιχτή στήριξή του στον Τραμπ τον έφερε πιο κοντά σε ένα νέο κοινό, αλλά ταυτόχρονα απομάκρυνε μεγάλο μέρος των παλιών θαυμαστών του.
Το τέλος του μύθου
Στις τελευταίες του εμφανίσεις, το κοινό δεν αντιδρούσε όπως παλιά. Αντί για αποθέωση, υπήρχαν αποδοκιμασίες. Η εικόνα είχε ήδη αλλάξει.
Η σειρά, παρά την προσπάθεια να κλείσει πιο «ήπια», αφήνει τελικά μια καθαρή εικόνα: ο Χαλκ Χόγκαν δεν κατέρρευσε ξαφνικά — η πτώση του ήταν αποτέλεσμα επιλογών που συσσωρεύονταν για χρόνια.
*Mε πληροφορίες από: The Guardian
