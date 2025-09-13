Σοκάρει η κόρη του Χαλκ Χόγκαν για τη διαθήκη του – Όλα όσα είπε

Η Μπρουκ Χόγκαν, κόρη του Χαλκ Χόγκαν, μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη επέλεξε να μην συμπεριληφθεί στη διαθήκη του, παρότι η περιουσία του εκτιμάται σε περίπου 5 εκατ. δολάρια. Η 37χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας εξήγησε στο TMZ πως πήρε αυτή την απόφαση για να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή και να αποφύγει τις μακροχρόνιες οικογενειακές έριδες γύρω από τα χρήματα.

«Δεν με ξάφνιασε η απόφασή του, γιατί εγώ το ζήτησα. Δεν το μετανιώνω», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως πορεύεται εδώ και χρόνια ανεξάρτητα από την οικονομική στήριξη του πατέρα της.

Ο Χαλκ Χόγκαν πέθανε στις 24 Ιουλίου, σε ηλικία 71 ετών από καρδιακή προσβολή. Στη διαθήκη που τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 2023, η Μπρουκ και οι απόγονοί της εξαιρούνται πλήρως από κάθε δικαίωμα κληρονομιάς. Το έγγραφο περιλαμβάνει στοιχεία όπως 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, προσωπικά αντικείμενα αξίας περίπου 800.000 δολαρίων, πνευματικά δικαιώματα που φτάνουν τα 4 εκατ. δολάρια, καθώς και πιθανή αποζημίωση από αγωγή για ιατρική αμέλεια.

Η ίδια διευκρίνισε πως δεν επιθυμεί να μπλέξει σε διεκδικήσεις και οικογενειακές συγκρούσεις. «Έχω δει πώς τα χρήματα χωρίζουν τους ανθρώπους. Εγώ θέλω μόνο να απολαμβάνω την οικογένειά μου και την ηρεμία μου», ανέφερε.

Η Μπρουκ Χόγκαν είναι παντρεμένη με τον Στίβεν Ολέκσι και έχουν αποκτήσει δίδυμα παιδιά, τον Όλιβερ και τη Μόλι, με την ίδια να τονίζει πως η προτεραιότητά της είναι η προσωπική της ζωή, μακριά από τις διαμάχες που άφησε πίσω ο πατέρας της.