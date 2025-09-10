Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν. Ο θρύλος της πάλης, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο, άφησε πίσω του περιουσία ύψους σχεδόν 5 εκατομμύριών δολαρίων. Σύμφωνα με τη US Weekly, όμως, η κόρη του, Μπρουκ Χόγκαν, δεν αναφέρεται ως κληρονόμος της περιουσίας του.

Ο γιος του Χαλκ, Νικ Χόγκαν, κατέθεσε έγγραφα στο δικαστήριο ζητώντας να οριστεί συν-εκπρόσωπος της περιουσίας του πατέρα του μαζί με έναν άνδρα ονόματι Τέρι Μακόι, τον οποίο πρότεινε επίσης ως επιμελητή της κληρονομιάς. Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα.

Σύμφωνα με τον Νικ, ο πατέρας του υπέγραψε διαθήκη το 2016 και την τροποποίησε το 2017, το 2021, το 2022 και τον Ιούλιο του 2023 — δύο μήνες πριν παντρευτεί τη χήρα του, Σκάι Ντέιλι.

Τι ανέφερε η διαθήκη του Χαλκ Χόγκαν

Ο Νικ αναφέρεται ως ο μοναδικός δικαιούχος της περιουσίας του Χόγκαν, ενώ η Ντέιλι εμφανίζεται ως επιζώσα σύζυγος. Ο Νικ δήλωσε ότι ο πατέρας του άφησε πίσω του 200.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα, 799.000 δολάρια σε προσωπική και πνευματική ιδιοκτησία, τα δικαιώματα δημοσιότητας αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και άγνωστης αξίας ενδεχόμενη αγωγή ιατρικής αμέλειας.

Ο Νικ δεν συμπεριέλαβε στα έγγραφα τα ακίνητα του Χόγκαν. Ο αθλητής κατείχε δύο γειτονικά σπίτια στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα, αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Μπρουκ— που είχε απομακρυνθεί από τον πατέρα της τα τελευταία χρόνια — φέρεται να ζήτησε να αφαιρεθεί από τη διαθήκη γύρω από την περίοδο που εκείνος παντρεύτηκε τη Ντέιλι, επειδή δεν εμπιστευόταν κανέναν από το περιβάλλον του και δεν ήθελε να εμπλακεί σε οικονομική διαμάχη μετά τον θάνατό του.

Μετά τον θάνατό του, η Μπρουκ διευκρίνισε στους ακολούθους της στο Instagram ότι ο «ιερός, ήσυχος δεσμός» με τον πατέρα της «δεν είχε ποτέ σπάσει», παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε υψώσει ένα «τείχος δύναμης … που (εκείνη) δεν μπορούσε να διαπεράσει».