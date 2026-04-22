Ο Χαλκ Χόγκαν πάλευε με τον εθισμό στην φαιντανύλη

Ο Χαλκ Χόγκαν αποκάλυψε τη σοκαριστική αλήθεια για τη χρήση φαιντανύλης που έκανε προς το τέλος της καριέρας του στην πάλη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον σωματικό και ψυχικό πόνο, στη νέα ντοκιμαντέρ σειρά του Netflix «Hulk Hogan: Real American».

Ο Χόγκαν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 71 ετών τον Ιούλιο του 2025, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη τον Ιανουάριο για τη σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία άρχισε να προβάλλεται την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Σε αυτήν, ο αμφιλεγόμενος θρύλος της WWE αποκάλυψε ότι έπαιρνε περισσότερο φαιντανύλη από ό,τι οι γιατροί του είχαν δει ποτέ να καταναλώνει άνθρωπος.

«Φαλιρισμένος»

Το ημερολόγιο έγραφε 2009 και ο Χαλκ Χόγκαν είχε μόλις χωρίσει από την πρώην σύζυγό του Λίντα Χόγκαν, στην οποία, όπως ισχυρίστηκε, «έδωσε τα πάντα για να την ξεφορτωθεί».

Αυτό τον άφησε «φαλιρισμένο» και τον ανάγκασε να επιστρέψει στο ρινγκ. Ο Χόγκαν εντάχθηκε στην TNA — Total Nonstop Wrestling, τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο μετά τη WWE.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hulk Hogan (@hulkhogan)

Ο Έρικ Μπίσοφ αναφέρει στη σειρά ντοκιμαντέρ ότι «έφτιαξε» μια συμφωνία για να εμφανιστεί ο Χόγκαν στην TNA. «Ο Xαλκ ήταν διστακτικός, αλλά χρειαζόταν τα χρήματα», είπε ο Μπίσοφ, σημειώνοντας ότι τους μήνες πριν ο Χόγκαν υπογράψει τη συμφωνία για να ενταχθεί στην TNA, βρισκόταν «στην πιο σκοτεινή, πιο καταστροφική φάση της ζωής του».

«Η γυναίκα σου σε χωρίζει, οι γιατροί σου δίνουν χούφτες χάπια που θα σκότωναν και άλογο, και τα καταπίνεις με ένα λίτρο βότκα την ημέρα», είπε.

«Ήταν υποχρεωμένος να το κάνει»

Το πρώην «κεφάλι» της TNA, Τζέρεμι Μπόρας, πρόσθεσε στην εκπομπή «Hulk Hogan: Real American» ότι το αρχικό σχέδιο ήταν ο Χουλκ Χόγκαν να «αποτελεί ενεργό μέλος του roster» μέχρι που «έγινε προφανές ότι δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό».

Ωστόσο, ο Χόγκαν χρειαζόταν το μισθό από την TNA και ήταν «υποχρεωμένος να το κάνει, και ήθελε να το κάνει», είπε ο Μπίσοφ ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν «δύσκολο να βλέπει» τον μακροχρόνιο φίλο του να παλεύει με τον εθισμό του στις ουσίες.

«Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα πραγματικά χάλια για τον εαυτό μου που τον ανάγκαζα να το κάνει αυτό», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Netflix