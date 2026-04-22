Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 21:50
Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Ο Χαλκ Χόγκαν πάλευε με τον εθισμό στην φαιντανύλη
Go Fun 22 Απριλίου 2026, 21:20

Ο Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος πέθανε το 2025, μίλησε για τον εθισμό του στην φαιντανύλη στην τελευταία του συνέντευξη για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Hulk Hogan: Real American».

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ο Χαλκ Χόγκαν αποκάλυψε τη σοκαριστική αλήθεια για τη χρήση φαιντανύλης που έκανε προς το τέλος της καριέρας του στην πάλη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον σωματικό και ψυχικό πόνο, στη νέα ντοκιμαντέρ σειρά του Netflix «Hulk Hogan: Real American».

Ο Χόγκαν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 71 ετών τον Ιούλιο του 2025, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη τον Ιανουάριο για τη σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία άρχισε να προβάλλεται την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Σε αυτήν, ο αμφιλεγόμενος θρύλος της WWE αποκάλυψε ότι έπαιρνε περισσότερο φαιντανύλη από ό,τι οι γιατροί του είχαν δει ποτέ να καταναλώνει άνθρωπος.

«Φαλιρισμένος»

Το ημερολόγιο έγραφε 2009 και ο Χαλκ Χόγκαν είχε μόλις χωρίσει από την πρώην σύζυγό του Λίντα Χόγκαν, στην οποία, όπως ισχυρίστηκε, «έδωσε τα πάντα για να την ξεφορτωθεί».

Αυτό τον άφησε «φαλιρισμένο» και τον ανάγκασε να επιστρέψει στο ρινγκ. Ο Χόγκαν εντάχθηκε στην TNA — Total Nonstop Wrestling, τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο μετά τη WWE.

Ο Έρικ Μπίσοφ αναφέρει στη σειρά ντοκιμαντέρ ότι «έφτιαξε» μια συμφωνία για να εμφανιστεί ο Χόγκαν στην TNA. «Ο Xαλκ ήταν διστακτικός, αλλά χρειαζόταν τα χρήματα», είπε ο Μπίσοφ, σημειώνοντας ότι τους μήνες πριν ο Χόγκαν υπογράψει τη συμφωνία για να ενταχθεί στην TNA, βρισκόταν «στην πιο σκοτεινή, πιο καταστροφική φάση της ζωής του».

«Η γυναίκα σου σε χωρίζει, οι γιατροί σου δίνουν χούφτες χάπια που θα σκότωναν και άλογο, και τα καταπίνεις με ένα λίτρο βότκα την ημέρα», είπε.

«Ήταν υποχρεωμένος να το κάνει»

Το πρώην «κεφάλι» της TNA, Τζέρεμι Μπόρας, πρόσθεσε στην εκπομπή «Hulk Hogan: Real American» ότι το αρχικό σχέδιο ήταν ο Χουλκ Χόγκαν να «αποτελεί ενεργό μέλος του roster» μέχρι που «έγινε προφανές ότι δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό».

Ωστόσο, ο Χόγκαν χρειαζόταν το μισθό από την TNA και ήταν «υποχρεωμένος να το κάνει, και ήθελε να το κάνει», είπε ο Μπίσοφ ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν «δύσκολο να βλέπει» τον μακροχρόνιο φίλο του να παλεύει με τον εθισμό του στις ουσίες.

«Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα πραγματικά χάλια για τον εαυτό μου που τον ανάγκαζα να το κάνει αυτό», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Netflix

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
100 χρόνια 21.04.26

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

