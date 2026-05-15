Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας

Θέση στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης ΝΔ παίρνει η Άννα Διαμαντοπούλου, ζητώντας «να επιστρέψουμε στην πραγματική πολιτική» και εκφράζοντας την ελπίδα «μετά τις απαντήσεις που έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να κλείσει επιτέλους αυτός ο κύκλος των προσωπικών επιθέσεων».

Όπως τονίζει, μάλιστα, σε ανάρτησή της, «την ίδια στιγμή, στη χώρα εισήλθε ένα ακυβέρνητο drone, φορτωμένο με εκρηκτική ύλη και τρεις πυροκροτητές στην πλώρη, το οποίο κινούνταν ανενόχλητο σε μια θαλάσσια περιοχή με έντονη κυκλοφορία κρουαζιερόπλοιων και πολιτικών σκαφών» και υπογραμμίζει ότι «μιλάμε για έναν υπαρκτό κίνδυνο: για πιθανή μεταφορά του πολέμου στην Αδριατική, για ενδεχόμενο περιβαλλοντικής καταστροφής εντός της ελληνικής ΑΟΖ, για ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί πειστικά».

«Κι όμως», τονίζει χαρακτηριστικά η Άννα Διαμαντοπούλου, «οι πρώτες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας έγιναν σε χαλαρό κλίμα, με γέλια και με μια εμφανή προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος, επειδή – όπως ειπώθηκε – ‘δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα’. Μέχρι σήμερα», όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις, ενώ ο ίδιος ο υπουργός μοιάζει να θέτει ερωτήματα και φόβους σαν να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, επαναλαμβάνοντας μέχρι και για το στεγαστικό θέσεις που εδώ και καιρό διατυπώνει η αντιπολίτευση».

«Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική»

Στη Λετονία, υπογραμμίζει η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος, «δημιουργήθηκε πολιτική κρίση όταν drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ για δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Η Άννα Διαμαντοπούλου επαναλαμβάνει τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ και του αρμόδιου επί θεμάτων Εθνικής Άμυνας του κόμματος, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ και ο Μιχάλης Κατρίνης ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις:

• »Ποια είναι η προέλευση του drone;

• »Πώς βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα;

• »Περιέχει επικίνδυνες ύλες για την ασφάλεια των πολιτών;

• »Διαθέτει συστήματα καταγραφής ή εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια;

• »Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;».

«Είναι πλέον θέμα των πολιτών να αποφασίσουν ποιες είναι οι πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες της χώρας», υπογραμμίζει η πρώην υπουργός, επισημαίνοντας ότι «μπαίνουμε, όπως φαίνεται, σε μια δύσκολη και τοξική προεκλογική περίοδο».

Για να καταλήξει πως «η πολιτική σύγκρουση μπορεί να είναι σκληρή. Οφείλει όμως να παραμένει πολιτική και θεσμική, με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας: την ασφάλεια, την οικονομία, τους θεσμούς και την καθημερινότητα των πολιτών».