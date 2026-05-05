Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Οι θεσμοί είναι συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της λειτουργίας της Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν σήμερα, το 2026 στην Ευρώπη, μετά από τέτοια εμπειρία ευρωπαϊκή, η χώρα παρουσιάζει τέτοια αδυναμία θεσμών, ναι, θα έλεγα ότι δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι στο παρελθόν» τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού και μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στη Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της ενότητας interview του in.

Με λόγο αιχμηρό η κυρία Διαμαντοπούλου μιλά για πρωτοφανή και οριακή κατάσταση σημειώνοντας ότι υπάρχει πλέον συνολικό ζήτημα με τη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, με ένα μοντέλο που έχει γίνει απολύτως, σε επικίνδυνο βαθμό πρωθυπουργοκεντρικό. «Οι ψηφοφορίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ορίζονται απολύτως πια από το Μαξίμου. Δηλαδή αποφασίζει ο πρωθυπουργός, η εκτελεστική εξουσία, και εντέλλεται η νομοθετική εξουσία» λέει χαρακτηριστικά, θυμίζοντας το πρωτοφανές περιστατικό με το «πακετάκι με τις επιστολικές ψήφους που μπορεί να δούμε να επαναλαμβάνεται» και κάνοντας λόγο για υπουργούς που δεν μπορούν να αναπνεύσουν και βουλευτές της πλειοψηφίας που δεν έχουν πια ρόλο.

Αυστηρή κριτική, αν και με προσοχή γιατί «η δικαιοσύνη είναι το απώτατο καταφύγιο και αν την αμφισβητήσουμε συνολικά, καταρρέει η δημοκρατία μας», ασκεί η κυρία Διαμαντοπούλου στους χειρισμούς του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων.Τζαβέλλα για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, μετά και την αποκάλυψη του in για την ανάμειξη του στην υπόθεση.

Σχολιάζοντας τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που μίλησε για συγκάλυψη της υπόθεσης και προστασία του Ταλ Ντίλιαν μέσω της απόφασης του κ. Τζαβέλλα, η κυρία Διαμαντοπούλου σημειώνει ότι «η αλληλουχία των γεγονότων δημιουργεί τεράστια ερωτήματα. «Γιατί προστατεύεται ο κύριος Ντίλιαν; Γιατί δεν υπήρξε απάντηση στο δημόσιο εκβιασμό του Ντίλιαν, ούτε έμμεση απάντηση ότι ναι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ότι η κυβέρνηση δεν αγόρασε το Predator, ότι δεν έχει παρέμβει πουθενά ελληνική υπογραφή για την αγορά του Predator, που είναι απαγορευμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Άρα οι συνειρμοί αυτοί οδηγούν σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις».

«Τα γεγονότα μιλούν τόσο πολύ μόνα τους, δεν μπορείς δημόσια να κάνεις το παγώνι. Και η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει και να τα φέρει στην επιφάνεια και να βρει τις εξηγήσεις πίσω από αυτά και να απαιτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Γιατί προκύπτουν, όπως βλέπουμε όλοι, ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Οι κατηγορίες περί κατασκοπείας δεν είναι αστεία ιστορία» τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπολύοντας επίθεση στους υπουργούς που έπεσαν θύματα του Predator και δεν έκαναν καμία κίνηση. «Δεν μπορώ να δεχτώ αυτήν την ομερτά, αυτήν την σιωπή όλων σαν να μη συμβαίνει τίποτα».

Τεράστιο ζήτημα για την αγροτική πολιτική ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη σημασία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αγροτική πολιτική της χώρας τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου φωτίζοντας μια άλλη κρίσιμη οπτική γωνία. «Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλά μία πολιτική πυραμίδα σκανδάλων. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την αγροτική πολιτική, τη στιγμή που στη χώρα μας μειώνεται η αγροτική παραγωγή της».

«Είναι εφτά χρόνια αγροτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με εφτά υπουργούς, με έξι διοικητές οργανισμών και με μία πραγματικά ασύδοτη λειτουργία στην κατασπατάληση των πόρων που αφορούν τον αγροτικό τομέα» σημειώνει η κυρία Διαμαντοπούλου.

«Δεν θα εξαντλήσει την τετραετία ο Μητσοτάκης, απώτατο όριο είναι το φθινόπωρο»

Η κυρία Διμαντοπούλου τονίζοντας ότι ο χρόνος των εκλογών θα εξαρτηθεί από το πώς θα εκτιμήσει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός τις εξελίξεις με τα σκάνδαλα, εκτιμά ότι δεν θα εξαντληθεί η τετραετία. «Το βλέπω ανά πάσα στιγμή πλέον, δεν αποκλείω ούτε το καλοκαίρι».

Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυσή της για τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εν όψει εκλογών. «Στις εκλογές πρέπει να πάμε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Υπάρχουν τα μεγάλα ζητήματα των θεσμών, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων, που έρχεται η στιγμή που λένε ‘δεν πάει άλλο’, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί».

«Το κοινωνικό κράτος υφίσταται πολύ μεγάλη πίεση και θα υποστεί ακόμα μεγαλύτερη τώρα με τις αμυντικές δαπάνες και με τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα», σημειώνει η κυρία Διαμαντοπούλου και μιλά για ανάγκη επανάστασης στις κοινωνικές δομές, την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τον πακτωλό χρημάτων δεν έκανε.

Ξεδιπλώνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας τη σημασία των προτάσεων για τετραήμερη εργασία, για αποκέντρωση σε βάθος και ανάπτυξη της Περιφέρειας. Σχολιάζοντας δε το γνωστό σλόγκαν λέει χαρακτηριστικά «πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε ξανά το ‘ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια’. Δεν ήταν ωραία μόνο λόγω ευημερίας. Τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια! Αυτό είναι το σύνθημα».

Στο κεφάλαιο «εκλογές» μοιραία η συζήτηση φθάνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με την κυρία Διαμαντοπούλου να εκφράζεται επικριτικά για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και τις δυνατότητες μιας κυβερνώσας Αριστεράς.

Τονίζει ότι ο στόχος για το ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη και αρνείται να μπει στη συζήτηση σεναρίων για μετεκλογικές συνεργασίες, επικαλούμενη τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Αφήνει πάντως να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.