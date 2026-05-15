Μουρίνιο: «Μου έκανε πρόταση ανανέωσης η Μπενφίκα, αλλά…»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέο… επεισόδιο στο σίριαλ μεταξύ Ζοσέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τις σημερινές (15/5) δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού, ενόψει του τελευταίου αγώνα της Μπενφίκα για φέτος, κόντρα στην Εστορίλ το βράδυ του Σαββάτου (16/5, 22:30).

Ο «Special One» φυσικά ρωτήθηκε για το παιχνίδι, όπου η ομάδα του θέλει νίκη και παράλληλα αρνητικό αποτέλεσμα της Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη, για να καταλάβει την 2η θέση και την έξοδο στο Champions League. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε γύρω από τους «Μερένχες» και τα σενάρια επιστροφής στη Ρεάλ.

Ο Μουρίνιο αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης από τους «αετούς», αλλά την ίδια στιγμή, ενώ η «A Bola» τονίζει ότι είναι θέμα χρόνου να υπογράψει ο Μάρκο Σίλβα στην Μπενφίκα και να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουρίνιο:

Mourinho tem proposta para renovar contrato pelo Benfica 👀pic.twitter.com/j0jzHVJtcQ — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 15, 2026

«Δέχθηκα πρόταση ανανέωσης συμβολαίου από την Μπενφίκα την Πέμπτη (14/5). Την πρόταση αυτή, μου τη μετέφερε ο ατζέντης μου. Του είπα να μου τη στείλει την Κυριακή που ολοκληρώνεται η σεζόν στην Πορτογαλία. Από τότε θα αρχίσω να σκέφτομαι το μέλλον μου.

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, απ’ όσο γνωρίζω δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση ακόμα. Ακόμα και να υπήρχε όμως, θα απαντούσα το ίδιο. Ότι θα την εξετάσω από την Κυριακή (17/5) κι έπειτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.