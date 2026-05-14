Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Fizz 14 Μαΐου 2026, 11:30

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Λουκάς Καρνής
Για μια ολόκληρη γενιά, η Τζένι Γκαρθ ήταν η Kέλι Τέιλορ  —το αρχέτυπο του πλούσιου, όμορφου αλλά βαθιά πληγωμένου κοριτσιού της Καλιφόρνια της σειράς Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς.

Σήμερα, στα 54 της χρόνια, η ηθοποιός προχωρά σε μια αφοπλιστική ανασκόπηση μιας ζωής που μοιάζει με roller coaster όταν συνειδητοποίησε την παγίδα:από την απόλυτη τηλεοπτική κυριαρχία των 90s, η βιομηχανία του θεάματος την είχε τοποθετήσει στο περιθώριο.

Μέσα από το νέο της βιβλίο και το podcast με τον I Choose Me, η Γκαρθ μιλά ανοιχτά για τις σκοτεινές περιόδους της απεξάρτησης, τον σεξισμό πίσω από τις κάμερες και την απώλεια αγαπημένων συμπρωταγωνιστών της.

Η ιστορία της είναι μια ιστορία επιβίωσης για το ορόσημο της μέσης ηλικίας δεν είναι το τέλος, αλλά η στιγμή να πατήσεις γκάζι.

Η Τζένι Γκαρθ ήταν μόλις 18 ετών όταν το Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, αλλάζοντας για πάντα τον χάρτη της εφηβικής τηλεόρασης.

«Η δόξα σε τόσο νεαρή ηλικία σου διαλύει πραγματικά το μυαλό· πέρασα 20 χρόνια προσπαθώντας απλώς να πάρω ανάσα, να μην πνιγώ»

Όπως παραδέχεται σήμερα, η εμπειρία αυτή την κράτησε πίσω, απομονώνοντάς την από την πραγματικότητα. «Ενώ οι άλλοι πήγαιναν στο κολέγιο και έκαναν αργά βήματα προς την ανεξαρτησία, εγώ εκτοξεύτηκα σε έναν κόσμο που δεν καταλάβαινα», εξομολογείται στον Guardian.

Παρά τη λάμψη, η Γκαρθ ένιωθε πάντα ξένη στο Χόλιγουντ. Η ίδια περιγράφει ένα εργασιακό περιβάλλον γεμάτο σεξισμό, όπου οι γυναίκες κρίνονταν αποκλειστικά από την εμφάνισή τους, αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους και πιέζονταν να διατηρούν μια «τέλεια» εικόνα.

Η Γκαρθ είπε πως ήταν μόλις 24 όταν έκανε αυξητική στήθους και έπαιρνε χάπια αδυνατίσματος λόγω των αισθημάτων ανεπάρκειας που της καλλιέργησε η βιομηχανία.

Η Κέλι στο σκοτάδι

Η προσωπική της ζωή πέρασε από συμπληγάδες, με αποκορύφωμα τον χωρισμό της από τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Πίτερ Φασινέλι, το 2012.

Η Γκαρθ εξομολογείται ότι «η κατάρρευση του γάμου της, μετά από έντεκα χρόνια, την οδήγησε σε μια επικίνδυνη κατρακύλα».

Η ημέρα που βρέθηκε αναίσθητη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αριζόνα, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αγχολυτικών χαπιών και αλκοόλ, ήταν η δική της στιγμή μηδέν.

«Ένιωθα ότι έπρεπε να λιμοκτονώ για να είμαι «αρκετή» για τους άνδρες που μας προσλάμβαναν»

«Δεν είχα διαύγεια, δεν είχε τον έλεγχο του μυαλού μου που έχω τώρα», λέει αναφερόμενη στην περίοδο της απεξάρτησης και της εντατικής θεραπείας που ακολούθησε.

Για χρόνια, η ντροπή για αυτή την περίοδο και ο φόβος ότι «κατέστρεψε» τη ζωή των τριών παιδιών της την κρατούσαν δέσμια, μέχρι να καταφέρει να συγχωρέσει τον εαυτό της.

Αντίο Λουκ, αντίο Σάνεν

Πλησιάζοντας τα 50, η Γκαρθ είχε ένα πλεονέκτημα στη ζωή της και είχε αυτή την κλασική αγωνία ενός μεσήλικα: μήπως αυτό ήταν όλο;

«Ένιωθα κολλημένη και σκέφτηκα, πώς θα ξεφύγω από αυτό;» λέει. «Τι να κάνω στη συνέχεια και πώς θα ξέρω τι πρέπει να κάνω;»

Η Γκαρθ έζησε και δύο βίαιες υπενθυμίσεις της θνητότητας. Ο συμπρωταγωνιστής της Γκαρθ στο 90210 και ο πρώτος της έρωτας, ο Λουκ Πέρι, πέθανε το 2019, και η Σάνεν Ντόχερτι, το αντίπαλο τηλεοπτικό δέος αλλά και η φίλη της, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και πέθανε το 2024.

«Το να συμβαίνει αυτό γύρω μου με έκανε να νιώθω ότι ήταν καιρός να κάνω αυτό που ξέρω ότι είμαι εδώ για να κάνω», λέει η Γκαρθ.

«Η απώλεια τους με έκανε να νιώσω ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», αναφέρει. Αυτή η αίσθηση του επείγοντος την ώθησε να δημιουργήσει το brand I Choose Me, εμπνευσμένο από τη θρυλική ατάκα της Kέλι Τέιλορ που, όταν κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στον Μπράντον και τον Ντύλαν, επέλεξε τελικά τον εαυτό της.

@beverlyhills90210 «I choose me.» — Kelly Taylor #beverlyhills90210 Now Streaming on Paramount+ @Jennie Garth @I Choose Me | Podcast ♬ original sound – Beverly Hills 90210

Επανάσταση στα 50

Παντρεμένη πλέον με τον Ντέιβιντ Άμπραμς, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με αποτυχημένες εξωσωματικές και αποβολές που οδήγησαν σε έναν προσωρινό χωρισμό, η Γκαρθ έχει βρει την εσωτερική της γαλήνη.

Σήμερα, δηλώνει πως η ηλικία της έφερε το μεγαλύτερο δώρο: την ελευθερία να μην επιζητά πλέον την αποδοχή των άλλων.

«Το πλεονέκτημα του να μεγαλώνεις είναι ότι χάνεις την ανάγκη να αρέσεις σε όλους», εξηγεί.

Έχοντας στραφεί πλέον στον βουδισμό, στο podcasting και στη συγγραφή, η Γκαρθ δεν ενδιαφέρεται να ανακυκλώσει τη φήμη του παρελθόντος, αλλά να βοηθήσει γυναίκες που βρίσκονται σε αντίστοιχα αδιέξοδα.

«Η απώλεια του Λουκ και της Σάνεν με έκανε να νιώσω ότι η θνητότητα είναι εδώ· είναι ώρα να κάνω αυτό για το οποίο πραγματικά βρίσκομαι στον κόσμο»

Αν και η βιομηχανία την κατέταξε στις «σαπουνόπερες» του Άαρον Σπέλινγκ, εμποδίζοντάς την συχνά να πάρει ρόλους σε πιο «ποιοτικές» παραγωγές —όπως το White Lotus για το οποίο πέρασε από οντισιόν— η Γκαρθ δεν νιώθει πικρία.

«Υπάρχει το Χόλιγουντ και υπάρχει και η καριέρα μου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα», λέει επιλέγοντας την εξέλιξη της.

Η μεταμόρφωσή της από ένα ανασφαλές είδωλο των 90s σε μια γυναίκα που ελέγχει το πεπρωμένο της είναι το πιο ενδιαφέρον σενάριο που έχει παίξει ποτέ. Όπως της είχε πει κάποτε η αδελφή της: «Είσαι η Τζένι Γκαρθ!». Κάτι που πλέον, ιστεύει και η ίδια.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Λουκάς Καρνής
Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο
Ο Γούντι Χάρελσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν αναφερθεί σε πιθανό οικογενειακό δεσμό το 2023. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο πώς το ανακάλυψαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Φροίξος Φυντανίδης
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Λουκάς Καρνής
Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα.

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»
«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

