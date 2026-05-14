Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Για μια ολόκληρη γενιά, η Τζένι Γκαρθ ήταν η Kέλι Τέιλορ —το αρχέτυπο του πλούσιου, όμορφου αλλά βαθιά πληγωμένου κοριτσιού της Καλιφόρνια της σειράς Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς.

Σήμερα, στα 54 της χρόνια, η ηθοποιός προχωρά σε μια αφοπλιστική ανασκόπηση μιας ζωής που μοιάζει με roller coaster όταν συνειδητοποίησε την παγίδα:από την απόλυτη τηλεοπτική κυριαρχία των 90s, η βιομηχανία του θεάματος την είχε τοποθετήσει στο περιθώριο.

Μέσα από το νέο της βιβλίο και το podcast με τον I Choose Me, η Γκαρθ μιλά ανοιχτά για τις σκοτεινές περιόδους της απεξάρτησης, τον σεξισμό πίσω από τις κάμερες και την απώλεια αγαπημένων συμπρωταγωνιστών της.

Η ιστορία της είναι μια ιστορία επιβίωσης για το ορόσημο της μέσης ηλικίας δεν είναι το τέλος, αλλά η στιγμή να πατήσεις γκάζι.

Η Τζένι Γκαρθ ήταν μόλις 18 ετών όταν το Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, αλλάζοντας για πάντα τον χάρτη της εφηβικής τηλεόρασης.

«Η δόξα σε τόσο νεαρή ηλικία σου διαλύει πραγματικά το μυαλό· πέρασα 20 χρόνια προσπαθώντας απλώς να πάρω ανάσα, να μην πνιγώ»

Όπως παραδέχεται σήμερα, η εμπειρία αυτή την κράτησε πίσω, απομονώνοντάς την από την πραγματικότητα. «Ενώ οι άλλοι πήγαιναν στο κολέγιο και έκαναν αργά βήματα προς την ανεξαρτησία, εγώ εκτοξεύτηκα σε έναν κόσμο που δεν καταλάβαινα», εξομολογείται στον Guardian.

Παρά τη λάμψη, η Γκαρθ ένιωθε πάντα ξένη στο Χόλιγουντ. Η ίδια περιγράφει ένα εργασιακό περιβάλλον γεμάτο σεξισμό, όπου οι γυναίκες κρίνονταν αποκλειστικά από την εμφάνισή τους, αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους και πιέζονταν να διατηρούν μια «τέλεια» εικόνα.

Η Γκαρθ είπε πως ήταν μόλις 24 όταν έκανε αυξητική στήθους και έπαιρνε χάπια αδυνατίσματος λόγω των αισθημάτων ανεπάρκειας που της καλλιέργησε η βιομηχανία.

Η Κέλι στο σκοτάδι

Η προσωπική της ζωή πέρασε από συμπληγάδες, με αποκορύφωμα τον χωρισμό της από τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Πίτερ Φασινέλι, το 2012.

Η Γκαρθ εξομολογείται ότι «η κατάρρευση του γάμου της, μετά από έντεκα χρόνια, την οδήγησε σε μια επικίνδυνη κατρακύλα».

Η ημέρα που βρέθηκε αναίσθητη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αριζόνα, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αγχολυτικών χαπιών και αλκοόλ, ήταν η δική της στιγμή μηδέν.

«Ένιωθα ότι έπρεπε να λιμοκτονώ για να είμαι «αρκετή» για τους άνδρες που μας προσλάμβαναν»

«Δεν είχα διαύγεια, δεν είχε τον έλεγχο του μυαλού μου που έχω τώρα», λέει αναφερόμενη στην περίοδο της απεξάρτησης και της εντατικής θεραπείας που ακολούθησε.

Για χρόνια, η ντροπή για αυτή την περίοδο και ο φόβος ότι «κατέστρεψε» τη ζωή των τριών παιδιών της την κρατούσαν δέσμια, μέχρι να καταφέρει να συγχωρέσει τον εαυτό της.

Αντίο Λουκ, αντίο Σάνεν

Πλησιάζοντας τα 50, η Γκαρθ είχε ένα πλεονέκτημα στη ζωή της και είχε αυτή την κλασική αγωνία ενός μεσήλικα: μήπως αυτό ήταν όλο;

«Ένιωθα κολλημένη και σκέφτηκα, πώς θα ξεφύγω από αυτό;» λέει. «Τι να κάνω στη συνέχεια και πώς θα ξέρω τι πρέπει να κάνω;»

Η Γκαρθ έζησε και δύο βίαιες υπενθυμίσεις της θνητότητας. Ο συμπρωταγωνιστής της Γκαρθ στο 90210 και ο πρώτος της έρωτας, ο Λουκ Πέρι, πέθανε το 2019, και η Σάνεν Ντόχερτι, το αντίπαλο τηλεοπτικό δέος αλλά και η φίλη της, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και πέθανε το 2024.

«Το να συμβαίνει αυτό γύρω μου με έκανε να νιώθω ότι ήταν καιρός να κάνω αυτό που ξέρω ότι είμαι εδώ για να κάνω», λέει η Γκαρθ.

«Η απώλεια τους με έκανε να νιώσω ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», αναφέρει. Αυτή η αίσθηση του επείγοντος την ώθησε να δημιουργήσει το brand I Choose Me, εμπνευσμένο από τη θρυλική ατάκα της Kέλι Τέιλορ που, όταν κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στον Μπράντον και τον Ντύλαν, επέλεξε τελικά τον εαυτό της.

Επανάσταση στα 50

Παντρεμένη πλέον με τον Ντέιβιντ Άμπραμς, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με αποτυχημένες εξωσωματικές και αποβολές που οδήγησαν σε έναν προσωρινό χωρισμό, η Γκαρθ έχει βρει την εσωτερική της γαλήνη.

Σήμερα, δηλώνει πως η ηλικία της έφερε το μεγαλύτερο δώρο: την ελευθερία να μην επιζητά πλέον την αποδοχή των άλλων.

«Το πλεονέκτημα του να μεγαλώνεις είναι ότι χάνεις την ανάγκη να αρέσεις σε όλους», εξηγεί.

Έχοντας στραφεί πλέον στον βουδισμό, στο podcasting και στη συγγραφή, η Γκαρθ δεν ενδιαφέρεται να ανακυκλώσει τη φήμη του παρελθόντος, αλλά να βοηθήσει γυναίκες που βρίσκονται σε αντίστοιχα αδιέξοδα.

«Η απώλεια του Λουκ και της Σάνεν με έκανε να νιώσω ότι η θνητότητα είναι εδώ· είναι ώρα να κάνω αυτό για το οποίο πραγματικά βρίσκομαι στον κόσμο»

Αν και η βιομηχανία την κατέταξε στις «σαπουνόπερες» του Άαρον Σπέλινγκ, εμποδίζοντάς την συχνά να πάρει ρόλους σε πιο «ποιοτικές» παραγωγές —όπως το White Lotus για το οποίο πέρασε από οντισιόν— η Γκαρθ δεν νιώθει πικρία.

«Υπάρχει το Χόλιγουντ και υπάρχει και η καριέρα μου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα», λέει επιλέγοντας την εξέλιξη της.

Η μεταμόρφωσή της από ένα ανασφαλές είδωλο των 90s σε μια γυναίκα που ελέγχει το πεπρωμένο της είναι το πιο ενδιαφέρον σενάριο που έχει παίξει ποτέ. Όπως της είχε πει κάποτε η αδελφή της: «Είσαι η Τζένι Γκαρθ!». Κάτι που πλέον, ιστεύει και η ίδια.