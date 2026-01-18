Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά την απώλεια της Σάνεν Ντόχερτι από καρκίνο, ο πρώην σύζυγος και γνωστός φωτογράφος Κερτ Ισουαριένκο επιχειρεί να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία διαζυγίου που υπεγράφη λίγες μόλις ώρες πριν εκείνη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η Σάνεν Ντόχερτι έδωσε τη μάχη με τον καρκίνο με μια αξιοπρέπεια που συγκίνησε το παγκόσμιο κοινό, όμως οι τελευταίες της στιγμές επισκιάστηκαν από την αγωνία να κλείσει τις εκκρεμότητες με τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της για έντεκα χρόνια.

Η ηθοποιός υπέγραψε το διαζύγιο της στις 12 Ιουλίου 2024. Ο Ισουαριένκο το έκανε την επόμενη ημέρα. Λίγες ώρες αργότερα, η Ντόχερτι έφευγε από τη ζωή.

Σήμερα, ο φωτογράφος καταθέτει νομικά έγγραφα στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενος πως τα χαρτιά παραδόθηκαν σε λάθος δικαστήριο προσβάλλοντας το διαζύγιο. Σύμφωνα με τη νομική του ομάδα, η υπόθεση του διαζυγίου θα έπρεπε να είχε τεθεί στο αρχείο αμέσως μετά τον θάνατο της ηθοποιού.

Η κίνηση του Ισουαριένκο δεν έρχεται από το πουθενά. Μήνες πριν οι διαχειριστές της περιουσίας της Ντόχερτι τον κατηγόρησαν ότι απέτυχε να εκπληρώσει βασικές οικονομικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από τον συμβιβασμό με τη Ντόχερτι. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι αρνείται πεισματικά να βγάλει προς πώληση την πολυτελή κατοικία της ηθοποιού στο Ντρίπινγκ Σπρινγκς του Τέξας, αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, προκειμένου να μοιραστούν τα κέρδη.

Παράλληλα, η πλευρά της εκλιπούσας υποστηρίζει πως ο Ισουαριένκο παρακράτησε αυθαίρετα περισσότερα από 50.000 δολάρια από την πώληση ενός αεροσκάφους τύπου Μούνεϊ Μ-20, ποσό που κανονικά θα έπρεπε να αποδοθεί στην κληρονομιά της Σάνεν Ντόχερτι.

View this post on Instagram A post shared by Married Biography (@marriedbiography)

Προσωπική υπόθεση

Πέρα από τα νούμερα και τα ακίνητα, η διαμάχη λαμβάνει και μια βαθιά συναισθηματική διάσταση. Οι δικηγόροι της Ντόχερτι σημειώνουν πως ο πρώην σύζυγός της αρνείται να επιστρέψει προσωπικά της αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και σπάνιες φωτογραφίες της.

Για την ηθοποιό, η οποία είχε δηλώσει δημόσια πως ένιωθε «απροστάτευτη και προδομένη» όταν έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση του Ισουαριένκο λίγο πριν μπει στο χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο, η διευθέτηση αυτών των ζητημάτων ήταν ζήτημα ηθικής τάξης.

Ο Ισουαριένκο, από την πλευρά του, αμφισβητεί τώρα ακόμη και τη νομιμότητα των εκπροσώπων του καταπιστεύματος της Ντόχερτι να εγείρουν τέτοιες αξιώσεις, περιπλέκοντας περαιτέρω μια υπόθεση που ξεκίνησε ως ένα επώδυνο διαζύγιο και καταλήγει σε μια σκληρή κληρονομική αντιπαράθεση.

«Μπήκα για την επέμβαση αφού ανακάλυψα ότι ο γάμος μου είχε ουσιαστικά τελειώσει, ότι ο σύζυγός μου είχε μια εξωσυζυγική σχέση για δύο χρόνια», είχε εξομολογηθεί στο podcast της το 2023.

«Στο τέλος της ημέρας, ένιωθα τόσο απίστευτα προδομένη από κάποιον με τον οποίο ήμουν μαζί για 14 χρόνια, από κάποιον που αγαπούσα με όλη μου την καρδιά».

Από τον πλούτο στα χρέη

Πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τις εμβληματικές επιτυχίες των δεκαετιών του ’90 και του ’00, η οικονομική πραγματικότητα της Σάνεν Ντόχερτι στις τελευταίες της στιγμές ήταν ένας λαβύρινθος από χρέη, ακριβές θεραπείες και μια περιουσία που, αν και υπολογιζόταν σε εκατομμύρια, παρέμενε σε μεγάλο βαθμό «εγκλωβισμένη» σε ακίνητα και δικαστικές διεκδικήσεις.

Η πρόσφατη προσπάθεια του Κερτ Ισουαριένκο να ακυρώσει τον συμβιβασμό του διαζυγίου φέρνει ξανά στο φως τους αριθμούς που καθόρισαν τη ζωή και τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού.

Η Σάνεν Ντόχερτι υπήρξε μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες τηλεοπτικές σταρ της εποχής της. Στο απόγειο της καριέρας της, κέρδιζε 17.500 δολάρια ανά επεισόδιο για το Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ η αμοιβή της εκτοξεύθηκε στα 75.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο της σειράς Οι Μάγισσες.

Ωστόσο, η μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο και η αδυναμία της να εργαστεί τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της, άλλαξαν δραματικά τα δεδομένα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν λίγο πριν τον θάνατό της, το μηνιαίο εισόδημά της από πνευματικά δικαιώματα ανερχόταν σε περίπου 21.000 δολάρια, την ίδια στιγμή που τα έξοδά της, κυρίως λόγω των πειραματικών ιατρικών θεραπειών, άγγιζαν τα 53.000 δολάρια.

Το «καταφύγιο» στο Μαλιμπού

Το πολυτιμότερο κομμάτι της περιουσίας της παραμένει η εντυπωσιακή έπαυλη στο Μαλιμπού, την οποία αγόρασε το 2004 έναντι 2,56 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σπίτι αυτό, που η ίδια αποκαλούσε το «καταφύγιό» της, εκτιμάται σήμερα στα 9,45 εκατομμύρια δολάρια, αν και επιβαρύνεται με υποθήκες και δάνεια ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων που αναγκάστηκε να λάβει η ηθοποιός για να καλύψει τις ανάγκες της.

Επιπλέον, στη διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της περιλαμβάνεται μια κατοικία στο Τέξας, αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, από την οποία η κληρονομιά της διεκδικεί το μισό της αξίας, καθώς και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με μετοχές ύψους 1,8 εκατομμυρίου δολαρίων.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, η Σάνεν Ντόχερτι φρόντισε να θωρακίσει τους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο. Η απόφασή της να υπογράψει τον συμβιβασμό του διαζυγίου κυριολεκτικά στο κρεβάτι του πόνου είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο Κερτ Ισουαριένκο δεν θα είχε καμία πρόσβαση στην περιουσία της.

Με τη διαθήκη της, ορίζει ως μοναδικούς κληρονόμους τη μητέρα της, Ρόζα, και τον αδελφό της, Σον.

Η τρέχουσα δικαστική επίθεση του Ισουαριένκο θεωρείται από τους οικείους της ως μια προσπάθεια να αποφύγει την καταβολή των οφειλόμενων και να ακυρώσει μια συμφωνία που τον αφήνει οικονομικά εκτεθειμένο, την ώρα που η περιουσία της ηθοποιού ρευστοποιείται για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς της.

Η Σάνεν Ντόχερτι έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουλίου 2024, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.