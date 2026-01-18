magazin
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά την απώλεια της Σάνεν Ντόχερτι από καρκίνο, ο πρώην σύζυγος και γνωστός φωτογράφος Κερτ Ισουαριένκο επιχειρεί να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία διαζυγίου που υπεγράφη λίγες μόλις ώρες πριν εκείνη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η Σάνεν Ντόχερτι έδωσε τη μάχη με τον καρκίνο με μια αξιοπρέπεια που συγκίνησε το παγκόσμιο κοινό, όμως οι τελευταίες της στιγμές επισκιάστηκαν από την αγωνία να κλείσει τις εκκρεμότητες με τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της για έντεκα χρόνια.

Η ηθοποιός υπέγραψε το διαζύγιο της στις 12 Ιουλίου 2024. Ο Ισουαριένκο το έκανε την επόμενη ημέρα. Λίγες ώρες αργότερα, η Ντόχερτι έφευγε από τη ζωή.

Σήμερα, ο φωτογράφος καταθέτει νομικά έγγραφα στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενος πως τα χαρτιά παραδόθηκαν σε λάθος δικαστήριο προσβάλλοντας το διαζύγιο. Σύμφωνα με τη νομική του ομάδα, η υπόθεση του διαζυγίου θα έπρεπε να είχε τεθεί στο αρχείο αμέσως μετά τον θάνατο της ηθοποιού.

Η κίνηση του Ισουαριένκο δεν έρχεται από το πουθενά. Μήνες πριν οι διαχειριστές της περιουσίας της Ντόχερτι τον κατηγόρησαν ότι απέτυχε να εκπληρώσει βασικές οικονομικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από τον συμβιβασμό με τη Ντόχερτι. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι αρνείται πεισματικά να βγάλει προς πώληση την πολυτελή κατοικία της ηθοποιού στο Ντρίπινγκ Σπρινγκς του Τέξας, αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, προκειμένου να μοιραστούν τα κέρδη.

Παράλληλα, η πλευρά της εκλιπούσας υποστηρίζει πως ο Ισουαριένκο παρακράτησε αυθαίρετα περισσότερα από 50.000 δολάρια από την πώληση ενός αεροσκάφους τύπου Μούνεϊ Μ-20, ποσό που κανονικά θα έπρεπε να αποδοθεί στην κληρονομιά της Σάνεν Ντόχερτι.

Προσωπική υπόθεση

Πέρα από τα νούμερα και τα ακίνητα, η διαμάχη λαμβάνει και μια βαθιά συναισθηματική διάσταση. Οι δικηγόροι της Ντόχερτι σημειώνουν πως ο πρώην σύζυγός της αρνείται να επιστρέψει προσωπικά της αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και σπάνιες φωτογραφίες της.

Για την ηθοποιό, η οποία είχε δηλώσει δημόσια πως ένιωθε «απροστάτευτη και προδομένη» όταν έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση του Ισουαριένκο λίγο πριν μπει στο χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο, η διευθέτηση αυτών των ζητημάτων ήταν ζήτημα ηθικής τάξης.

Ο Ισουαριένκο, από την πλευρά του, αμφισβητεί τώρα ακόμη και τη νομιμότητα των εκπροσώπων του καταπιστεύματος της Ντόχερτι να εγείρουν τέτοιες αξιώσεις, περιπλέκοντας περαιτέρω μια υπόθεση που ξεκίνησε ως ένα επώδυνο διαζύγιο και καταλήγει σε μια σκληρή κληρονομική αντιπαράθεση.

«Μπήκα για την επέμβαση αφού ανακάλυψα ότι ο γάμος μου είχε ουσιαστικά τελειώσει, ότι ο σύζυγός μου είχε μια εξωσυζυγική σχέση για δύο χρόνια», είχε εξομολογηθεί στο podcast της το 2023.

«Στο τέλος της ημέρας, ένιωθα τόσο απίστευτα προδομένη από κάποιον με τον οποίο ήμουν μαζί για 14 χρόνια, από κάποιον που αγαπούσα με όλη μου την καρδιά».

Από τον πλούτο στα χρέη

Πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τις εμβληματικές επιτυχίες των δεκαετιών του ’90 και του ’00, η οικονομική πραγματικότητα της Σάνεν Ντόχερτι στις τελευταίες της στιγμές ήταν ένας λαβύρινθος από χρέη, ακριβές θεραπείες και μια περιουσία που, αν και υπολογιζόταν σε εκατομμύρια, παρέμενε σε μεγάλο βαθμό «εγκλωβισμένη» σε ακίνητα και δικαστικές διεκδικήσεις.

Η πρόσφατη προσπάθεια του Κερτ Ισουαριένκο να ακυρώσει τον συμβιβασμό του διαζυγίου φέρνει ξανά στο φως τους αριθμούς που καθόρισαν τη ζωή και τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού.

YouTube thumbnail

Η Σάνεν Ντόχερτι υπήρξε μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες τηλεοπτικές σταρ της εποχής της. Στο απόγειο της καριέρας της, κέρδιζε 17.500 δολάρια ανά επεισόδιο για το Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ η αμοιβή της εκτοξεύθηκε στα 75.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο της σειράς Οι Μάγισσες.

Ωστόσο, η μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο και η αδυναμία της να εργαστεί τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της, άλλαξαν δραματικά τα δεδομένα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν λίγο πριν τον θάνατό της, το μηνιαίο εισόδημά της από πνευματικά δικαιώματα ανερχόταν σε περίπου 21.000 δολάρια, την ίδια στιγμή που τα έξοδά της, κυρίως λόγω των πειραματικών ιατρικών θεραπειών, άγγιζαν τα 53.000 δολάρια.

Το «καταφύγιο» στο Μαλιμπού

Το πολυτιμότερο κομμάτι της περιουσίας της παραμένει η εντυπωσιακή έπαυλη στο Μαλιμπού, την οποία αγόρασε το 2004 έναντι 2,56 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σπίτι αυτό, που η ίδια αποκαλούσε το «καταφύγιό» της, εκτιμάται σήμερα στα 9,45 εκατομμύρια δολάρια, αν και επιβαρύνεται με υποθήκες και δάνεια ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων που αναγκάστηκε να λάβει η ηθοποιός για να καλύψει τις ανάγκες της.

Επιπλέον, στη διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της περιλαμβάνεται μια κατοικία στο Τέξας, αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, από την οποία η κληρονομιά της διεκδικεί το μισό της αξίας, καθώς και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με μετοχές ύψους 1,8 εκατομμυρίου δολαρίων.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, η Σάνεν Ντόχερτι φρόντισε να θωρακίσει τους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο. Η απόφασή της να υπογράψει τον συμβιβασμό του διαζυγίου κυριολεκτικά στο κρεβάτι του πόνου είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο Κερτ Ισουαριένκο δεν θα είχε καμία πρόσβαση στην περιουσία της.

Με τη διαθήκη της, ορίζει ως μοναδικούς κληρονόμους τη μητέρα της, Ρόζα, και τον αδελφό της, Σον.

YouTube thumbnail

Η τρέχουσα δικαστική επίθεση του Ισουαριένκο θεωρείται από τους οικείους της ως μια προσπάθεια να αποφύγει την καταβολή των οφειλόμενων και να ακυρώσει μια συμφωνία που τον αφήνει οικονομικά εκτεθειμένο, την ώρα που η περιουσία της ηθοποιού ρευστοποιείται για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς της.

Η Σάνεν Ντόχερτι έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουλίου 2024, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

inWellness
inTown
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
«Υπάρχουν τεκμήρια» 16.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Agro-in 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Τόμας Φρανκ, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσής του μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

