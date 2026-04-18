Η Τζένι Γκαρθ μίλησε για το συναισθηματικό βάρος που έφερε ο θάνατος του Λουκ Πέρι, τον οποίο χαρακτήρισε ως την «πρώτη της αληθινή αγάπη».

Στο βιβλίο «I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention», η Γκαρθ θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε τα τραγικά νέα του θανάτου του συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Beverly Hills, 90210», αφού έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον μάνατζερ του.

«Ήμουν σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούσα να βγάλω λέξη. Έμεινα άναυδη. Έκλεισα το τηλέφωνο και οδήγησα πίσω στο σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορούσα», έγραψε.

Μέσο αυτοπροστασίας

Καθώς οι άλλοι συμπρωταγωνιστές και συνεργάτες επικοινωνούσαν μαζί της, η Τζένι Γκαρθ παραδέχτηκε ότι δυσκολευόταν να κατανοήσει τα δικά της συναισθήματα, λέγοντας ότι «ήταν δύσκολο να βρω τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή τη θλίψη».

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας, ούτε καν εγώ. Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου. Δεν το έχω ανοίξει ποτέ και δεν σκοπεύω να το κάνω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

«Θυμάμαι ότι δεν ένιωθα τίποτα κάτι που λειτουργούσε ως μέσο αυτοπροστασίας», ανέφερε. «Από τη μία πλευρά, ήταν παρήγορο να βρίσκομαι μαζί με τα μέλη του παλιού καστ και του συνεργείου [μετά την είδηση του θανάτου], αλλά από την άλλη, ένιωθα ένα αίσθημα οργής να με κατακλύζει και ήθελα να ξεφύγω».

Σε άλλο σημείο της αυτοβιογραφίας της, η Τζένι Γκαρθ ανέφερε επίσης ότι η σχέση τους στην οθόνη μερικές φορές ξεπερνούσε τα όρια και μεταφερόταν στην πραγματική ζωή, με φιλιά και τρυφερότητα.

«Όταν η Κέλι ερωτευόταν τον Ντίλαν, εγώ ερωτευόμουν τον Λουκ», ανέφερε.

Σε συνέντευξή της νωρίτερα αυτό το μήνα, η Γκαρθ αποκάλυψε ότι κάποτε τον θεωρούσε την «πρώτη της αληθινή αγάπη».

«Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη μου αληθινή αγάπη», είπε στο People.

Η Γκαρθ υποδύθηκε την Κέλι Τέιλορ — γνωστή ως «κακομαθημένη σέξι έφηβη» στις πρώτες σεζόν του της επιτυχημένης σειράς των ’90s, Beverly Hills.

*Με πληροφορίες από: People | Daily Mail