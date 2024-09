Τζένι Γκαρθ: Είχε χωρίσει με τον σύντροφό της για 10 μήνες γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί

Η Τζένι Γκαρθ αποκάλυψε τους λόγους που την κράτησαν σε απόσταση από τον σύζυγό της, Ντέιβ Άμπραμς για 10 μήνες. Το ζευγάρι πέρασε μια οδυνηρή εμπειρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς προσπαθούσαν να αποκτήσουν έναν καρπό του έρωτά τους, όπως είπε σε συνέντευξή της στο SELF.

«Προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα μωρό και συνεχίζαμε να αποτυγχάνουμε. Και αυτό ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για τη σχέση μας και για εμάς ατομικά», είπε χαρακτηριστικά η 52χρονη.

Ο Άμπραμς υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την ηθοποιό τον Απρίλιο του 2018, όμως στη συνέχεια έστειλε δικαστικά έγγραφα που ακύρωσαν το αίτημά του, τον Φεβρουάριο του 2019. Αργότερα εκείνο το έτος, η Γκαρθ είπε στο People ότι εκείνη και ο Άμπραμς «χρειάζονταν αυτόν τον χρόνο για να αναπτυχθούν» ως άτομα. Βέβαια, όπως είπε στη συνέντευξή της στο SELF κάποια χρόνια αργότερα, το διάστημα που πέρασαν χώρια τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν την αγάπη που ένιωθαν ο ένας για τον άλλο και να ξεχάσουν για λίγο την πίεση που ασκούσαν στον εαυτό τους για να αποκτήσουν παιδί. Μάλιστα, το ζευγάρι αποφάσισε πως δεν θέλει πλέον να αποκτήσει παιδί, σύμφωνα με το Ε!News.

