Ρόδος: Σύλληψη ζευγαριού για μπαράζ κλοπών και απόπειρες διαρρήξεων
Πρόκειται για μία 26χρονη και τον 26χρονο φίλο της
Στη δικαιοσύνη θα λογοδοτήσει ένα νεαρό ζευγάρι από τη Βουλγαρία, που εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου, κατηγορούμενοι για διαδοχικές κλοπές και απόπειρα διαρρήξεων από καταστήματα του νησιού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μία 26χρονη και τον 26χρονο φίλο της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατά τον τελευταίο μήνα παραβίασαν πέντε καταστήματα αφαιρώντας από αυτά τα χρήματα και καπνικά προϊόντα συνολικής εκτιμώμενης αξίας πάνω από 1.400 ευρώ.
Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη τρεις επιχειρήσεις.
Η σύλληψη των δύο αλλοδαπών έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμοριών και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, με την οποία παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.
