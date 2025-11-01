Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.
Συνελήφθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, ένας 54χρονος ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ο 58χρονος, το διάστημα από το 2018 έως και το 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας, στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.
Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
