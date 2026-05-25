Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις

Σοκάρει η άγρια επίθεση τεσσάρων νεαρών σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα που κατέληξε στον τραυματισμό της αφού την παρέσυραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστες του ρατσιστικού επεισοδίου είναι τέσσερις νεαροί και συγκεκριμένα 3 αλλοδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών και 20χρονος ημεδαπός.

Της πέταξαν αυγά και την έβρισαν

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας/Υ.Α.Ρ.Ε.Β./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά βραδινές ώρες της περασμένης Πέμπτης (21-5-2026), στην περιοχή της Καλλιθέας, οι κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε όχημα, προσέγγισαν διεμφυλική γυναίκα και προέβησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ παράλληλα της έρριψαν αυγά και αντικείμενα.

Την τραυμάτισαν με το αυτοκίνητο

Οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί, αφού σύμφωνα με την Αστυνομία μεταμεσονύκτιες ώρες της 22-5-2026 οι κατηγορούμενοι επανήλθαν στο σημείο και συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ η παθούσα επέστρεφε στην οικία της, οι κατηγορούμενοι την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.