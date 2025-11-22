«Τα τρανς άτομα αξίζουν να ζήσουν» – Μήνυμα ορατότητας και δικαιοσύνης με την Πορεία Μνήμης στην Αθήνα

Με κεντρικό μήνυμα την ορατότητα και τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η ετήσια Πορεία Τρανς Μνήμης με αφετηρία την πλατεία Κλαυθμώνος.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κρατώντας κεριά και πανό, τιμώντας τη μνήμη των τρανς και φυλοδιαφορετικών ατόμων που έπεσαν θύματα βίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 354 δολοφονίες, ενώ ειδική αναφορά έγινε στα θύματα στην Ελλάδα, όπως η Άννα Ιβάνκοβα και η Δήμητρα της Λέσβου. Τα άτομα που συμμετείχαν τόνισαν πως τα νούμερα αυτά δεν είναι ενδεικτικά, καθώς ο πραγματικός αριθμός των επιθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Αξίζουν να έχουν μια ζωή»

Η Οβέλια Μάιρα, τρανς γυναίκα από το Μπαγκλαντές που ζει στην Ελλάδα από το 2016, μίλησε στην κάμερα του Orange Press Agency για τον αποκλεισμό που βιώνει η κοινότητα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας.

«Βρίσκομαι εδώ για να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι υπάρχουν πολλά τρανς άτομα που αξίζουν να ζήσουν, που αξίζουν να έχουν μια ζωή, αλλά λόγω της μη πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής υγείας δεν μπορούν να έχουν αυτή τη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έκανε λόγο για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών, προσθέτοντας: «Είμαι εδώ για να απαιτήσω καλύτερη υγειονομική φροντίδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και ιδίως στη χώρα μας. Στη χώρα μου υπάρχουν τόσο πολλές κοινότητες, τόσο πολλά τρανς άτομα, που πεθαίνουν λόγω απουσίας υγειονομικής περίθαλψης».

«Να κρούσουμε τον κώδωνα»

Από την πλευρά του, ο Ζωρζ Κουνάνης αναφέρθηκε στην αύξηση των περιστατικών βίας και στην ανάγκη για μια συμπεριληπτική κοινωνία.

«Κάθε χρόνο σημειώνονται συχνά περιστατικά καταγεγραμμένα επισήμως δολοφονιών εναντίον τρανς προσώπων και ΛΟΑΤΚΙ προσώπων και όλο ένα αυξάνεται» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Προσπαθούμε σήμερα με αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία που διοργανώνεται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, να κρούσουμε τον κώδωνα, να πούμε σε όλα τα πρόσωπα εκείνα τα οποία γίνονται μέρος του προβλήματος είτε δια της σιωπής τους είτε μη, να θέσουν ένα τέλος».

Σχολιάζοντας τη στάση μέρους της κοινωνίας, ο κ. Κουνάνης τόνισε: «Δεν θέλουν μια κοινωνία πολυμορφική, δεν θέλουν μια κοινωνία ποικιλόμορφη. Θέλουν μόνο ένα δύο χρώματα και αυτά, μια μονοχρωματική κοινωνία».

Όλα τα άτομα που διαδήλωσαν ζήτησαν ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση και τη στέγαση, υπογραμμίζοντας πως η απάντηση στον αποκλεισμό είναι η συσπείρωση και η αλληλεγγύη.

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία