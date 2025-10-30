Επαγγελματική κλοπή αυτοκινήτου στο Περιστέρι μέσα σε 90 δευτερόλεπτα
Οι δράστες κατάφεραν να ανοίξουν το αυτοκίνητο και να διαφύγουν με αυτό σε λιγότερο από δύο λεπτά.
Μια καλά οργανωμένη κλοπή αυτοκινήτου σημειώθηκε πρόσφατα στο Περιστέρι, με τους δράστες να ανοίγουν το όχημα και να το κλέβουν μέσα σε λιγότερο από ενενήντα δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, δύο άτομα φαίνονται να πλησιάζουν το αυτοκίνητο και με γρήγορες, στοχευμένες κινήσεις να ανοίγουν την πόρτα, να το θέτουν σε λειτουργία και να εξαφανίζονται με αυτό μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν αυξημένη αστυνόμευση και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς τα περιστατικά κλοπών οχημάτων φαίνεται να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγοντας μαρτυρίες και οπτικό υλικό από την περιοχή, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Δείτε το βίντεο:
