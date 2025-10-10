Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10) στην περιοχή της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα ΙΧ.

Γύρω στις 3:30, στην οδό Μακρυγιάννη στη συμβολή της με τη Νικομηδείας, το αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, ενώ μέσα βρίσκονταν τρία νεαρά παιδιά.

Σώοι οι επιβάτες

Οι νεαροί, που για ώρα έκαναν βόλτα με το ΙΧ, πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως όταν είδαν τις φλόγες να απλώνονται. Κάτοικοι ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο πιθανώς είχε κάποια βλάβη και φαίνεται να περιείχε νίτρο, γεγονός που προκάλεσε την ξαφνική ανάφλεξη.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να σβήσουν τις φλόγες και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους γύρω.

Το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται.