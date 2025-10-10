view
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 10 Οκτωβρίου 2025 | 12:54
Eνσωμάτωση

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Σώοι οι επιβάτες

Οι νεαροί, που επέβαιναν σε αυτό, πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως όταν είδαν τη φωτιά - Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να σβήσουν τις φλόγες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10) στην περιοχή της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα ΙΧ.

Γύρω στις 3:30, στην οδό Μακρυγιάννη στη συμβολή της με τη Νικομηδείας, το αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, ενώ μέσα βρίσκονταν τρία νεαρά παιδιά.

Σώοι οι επιβάτες

Οι νεαροί, που για ώρα έκαναν βόλτα με το ΙΧ, πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως όταν είδαν τις φλόγες να απλώνονται. Κάτοικοι ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο πιθανώς είχε κάποια βλάβη και φαίνεται να περιείχε νίτρο, γεγονός που προκάλεσε την ξαφνική ανάφλεξη.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να σβήσουν τις φλόγες και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους γύρω.

Το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream view
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25

Ξεκινούν διαδικασίες απέλασης για τον 19χρονο πρόσφυγα που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό του Mετρό

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, με περιουσία που ξεπερνά πλέον τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αιτωλοακαρνανία: Οι οικισμoί που πατάνε στον γύψο και οι ξαφνικές καθιζήσεις – Τι λέει το πόρισμα της ΕΑΓΜΕ
Καταβόθρα στις Φυτείες 10.10.25

Αιτωλοακαρνανία: Οι οικισμoί που πατάνε στον γύψο και οι ξαφνικές καθιζήσεις – Τι λέει το πόρισμα της ΕΑΓΜΕ

Τι λέει το πόρισμα της Ομάδας Αμεσης Παρέμβασης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και τι ενέργειες δρομολογεί ο δήμαρχος Ξηρομέρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρίβεια: Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας – Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 10.10.25

Καλπάζει η ακρίβεια - Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας - Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;

Συνεχίζεται η ακρίβεια με ράλι τιμών - Αύξηση 8,4% στο κρέας, στα νωπά ψάρια 6,2%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 3,9%, στα φρούτα 2,9%, ενώ τεράστια αύξηση 22,2% σημειώθηκε στις σοκολάτες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κώστας Βλάσης: «Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία
Ελλάδα 10.10.25

«Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, μίλησε για τα εκπαιδευτικά κενά αλλά και την «τιμωρία» που επιβάλλεται σε αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, μην έχοντας συγκεκριμένο λόγο

Σύνταξη
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο