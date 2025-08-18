Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών
Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το αυτοκίνητο κινείτο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς Αθήνα.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας, (18.8.2025) στην Κορινθία. Το όχημα, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 8 το πρωί, ενώ κινείτο στο 123ο χλμ της Ν.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο ύψος του Λουτρού Ξυλοκάστρου.
Σύμφωνα με το KorinthosTV, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.
Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε.
Δείτε εικόνες
