Φωτιά σε αυτοκίνητο στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην Αθηνών – Κορίνθου

Φωτιά σε ΙΧ στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου.

Ειδικότερα, περί τις 16:00, η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για την ύπαρξη της φωτιάς. Ακολούθως, κινητοποιήθηκαν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα και κατέσβησαν την πυρκαγιά.

Ως αποτέλεσμα, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων για κάποιο χρονικό διάστημα στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.