Στις φλόγες παραδόθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα στον Άλιμο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο ένα από αυτά ενόσω βρισκόταν εν κινήσει και γρήγορα επεκτάθηκε στα υπόλοιπα που ήταν κοντά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην οδό Κορυτσάς στον Άλιμο, όπου πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή από τη φωτιά που κατάκαιγε τα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, τα τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα έγιναν στάχτη, ενώ το τέταρτο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Tο ένα αυτοκίνητο ξαφνικά λαμπάδιασε εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε

Το εγκατέλειψε δίπλα σε άλλα Ι.Χ. ο οδηγός

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ένα αυτοκίνητο, το οποίο λαμπάδιασε εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε. Γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν πάρει φωτιά και να καίγονται και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το τμήμα της Πυροσβεστικής.