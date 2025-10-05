Άλιμος: Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο εν κινήσει και επεκτάθηκε σε άλλα τρία Ι.Χ.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο ξέσπασε αρχικώς η φωτιά το εγκατέλειψε και οι φλόγες γρήγορα επεκτάθηκαν στα υπόλοιπα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα κοντά
Στις φλόγες παραδόθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα στον Άλιμο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο ένα από αυτά ενόσω βρισκόταν εν κινήσει και γρήγορα επεκτάθηκε στα υπόλοιπα που ήταν κοντά του.
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην οδό Κορυτσάς στον Άλιμο, όπου πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή από τη φωτιά που κατάκαιγε τα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, τα τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα έγιναν στάχτη, ενώ το τέταρτο υπέστη σοβαρές ζημιές.
Tο ένα αυτοκίνητο ξαφνικά λαμπάδιασε εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε
Το εγκατέλειψε δίπλα σε άλλα Ι.Χ. ο οδηγός
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ένα αυτοκίνητο, το οποίο λαμπάδιασε εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε. Γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.
Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν πάρει φωτιά και να καίγονται και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το τμήμα της Πυροσβεστικής.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε τέσσερα ΕΙΧ οχήματα στον δήμο Αλίμου Αττικής.
Επιχείρησαν 9 #πρυοσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2025
- LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
- Λαμία: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανήλικων κοριτσιών – Είχαν διαφορές μέσω διαδικτύου
- Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης ο Σάββας Παντελίδης
- «Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;
- Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
- Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις