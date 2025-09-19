Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά κινούμενο στην Αττική Οδό το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες κινούμενο μετά τον κόμβο της Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ευτυχώς ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα έκανε στην άκρη του δρόμου και το εγκατέλευψε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Το ΙΧ στις φλόγες

Λόγω του συμβάντος για αρκετή ώρα παρέμεινε κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο σημείο προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά.