Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο
Το ΙΧ έπιασε φωτιά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός
- Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
- Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
- Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά κινούμενο στην Αττική Οδό το απόγευμα της Παρασκευής.
Το ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες κινούμενο μετά τον κόμβο της Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ευτυχώς ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα έκανε στην άκρη του δρόμου και το εγκατέλευψε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.
Το ΙΧ στις φλόγες
Λόγω του συμβάντος για αρκετή ώρα παρέμεινε κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο σημείο προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά.
Πυρκαγιά σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας. Δεξιά λωρίδα κλειστή.
Αναμένονται καθυστερήσεις.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025
- LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Νότια Αφρική: Γυναίκα συνελήφθη με μία σακούλα γεμάτη… πλακούντες
- Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
- Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
- Δύο νέα πρόστιμα από την UEFA στον Παναθηναϊκό
- Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις