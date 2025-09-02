Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε όχημα το οποίο κινούνταν επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της οδού Καποδιστρίου ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι φωτιές επεκτάθηκαν στα ξερά χόρτα ενώ ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Εξετάζεται αν το περιστατικό οφείλεται σε μηχανική βλάβη, με την κυκλοφορία που είχε διακοπεί, να διεξάγεται κανονικά.