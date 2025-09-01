newspaper
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό – Τυλίχθηκε στις φλόγες το φορτηγό – Τραυματίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:53

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό – Τυλίχθηκε στις φλόγες το φορτηγό – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 43ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου κοντά στα Μέγαρα

Σύνταξη
01.09.2025, 20:34
Spotlight

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων με ανατροπή νταλίκας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το μεγάλο φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα  με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας τραυματίας, ο οδηγός της νταλίκας.

Σύμφωνα με την Τροχαία το ατύχημα σημειώθηκε στο 43ο χλμ της εθνικής οδού στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω του ατυχήματος αρχικά έκλεισε η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και γινόταν εκτροπή προς την παλαιά εθνική οδό στον κόμβο της Κινέττας για Αθήνα και στον κόμβο της Πάχης Μεγάρων για Κόρινθο.

YouTube thumbnail

Μία ώρα αργότερα άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο

YouTube thumbnail

World
De minimis: Οι μάρκες θρηνούν για εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη

De minimis: Οι μάρκες θρηνούν για εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η διαδικασία μεταγωγής των συλληφθέντων στην εισαγγελία Χανίων όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύνταξη
Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης
01.09.25

Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης

Ο δήμαρχος του Ορλάντο, Μπάντι Ντάιερ, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του μνημείου για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης του 2016, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ΛΟΑΤΚΙ+, «μια βάναυση πολιτική πράξη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οικονομία και αρρενωπότητα: Πώς τα έμφυλα στερεότυπα βλάπτουν και το «ισχυρό φύλο»
01.09.25

Οικονομία και αρρενωπότητα: Πώς τα έμφυλα στερεότυπα βλάπτουν και το «ισχυρό φύλο»

Πρωτοποριακή μελέτη, ερευνά τα στερεότυπα περί αρρενωπότητας σε 70 χώρες - μεταξύ τους και στην Ελλάδα, σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, την εργασία, την υγεία, την πολιτική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
01.09.25

Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμβλωση

Σύνταξη
Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01.09.25

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται
01.09.25

Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται

Οι γυναίκες τραγουδίστριες που εκφράζουν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, παρά την εξέλιξη των τελευταίων τριάντα ετών. Γιατί, εν έτει 2025, η σεξουαλικότητα των ποπ σταρ είναι ακόμη τόσο αμφιλεγόμενη; αναρωτιέται το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
