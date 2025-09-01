Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό – Τυλίχθηκε στις φλόγες το φορτηγό – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων με ανατροπή νταλίκας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το μεγάλο φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας τραυματίας, ο οδηγός της νταλίκας.

<br />

Σύμφωνα με την Τροχαία το ατύχημα σημειώθηκε στο 43ο χλμ της εθνικής οδού στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω του ατυχήματος αρχικά έκλεισε η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και γινόταν εκτροπή προς την παλαιά εθνική οδό στον κόμβο της Κινέττας για Αθήνα και στον κόμβο της Πάχης Μεγάρων για Κόρινθο.

Μία ώρα αργότερα άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο