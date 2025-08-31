Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.
- Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE
- Στα χαρακώματα κυβέρνηση – δήμος για τη Βασιλίσσης Όλγας – Τι λέει συγκοινωνιολόγος για την κυκλοφορία ΙΧ
- Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
- «Εξαφανίστηκε» η θάλασσα σε παραλία της Βραζιλίας - Το σπάνιο φαινόμενο [βίντεο]
Ενα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα στο δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών.
Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.
Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά οι δύο νεαροί που επέβαιναν στην μηχανή. Ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μετά από λίγη ώρα διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατός του.
Ο 35χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ο 77χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρει ελαφρύ τραυματισμό.
Για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από το Α. Τ. Διρφύων Μεσαπίων.
- LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
- Τσουκαλάς: H κυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλλε ένα τέταρτο μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας
- Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [31.08 – 06.09.2025]
- Σέρρες: Εξαπάτησαν ηλικιωμένο – Συνελήφθησαν τρία άτομα, αναζητείται μία γυναίκα
- Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις