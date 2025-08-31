Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας

Ενα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα στο δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά οι δύο νεαροί που επέβαιναν στην μηχανή. Ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μετά από λίγη ώρα διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατός του.

Ο 35χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 77χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρει ελαφρύ τραυματισμό.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από το Α. Τ. Διρφύων Μεσαπίων.