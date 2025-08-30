Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο η 41χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον σύζυγό της συγκρούστηκε με τζιπ.

Το ζευγάρι θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι την Κυριακή στις 17:00 στη Νέα Λάμψακο

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 44χρονος οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία. Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία μικρά παιδιά.

Το άτυχο ανδρόγυνο θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι αύριο, Κυριακή, στις 17:00 στην εξόδιο ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο, ενώ στο πέθνος έχει βυθιστεί ολόκληρη η τοπική κοινωνία που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το κακό που συνέβη.

Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου

Το ανδρόγυνο επέβαινε σε μηχανή που κινούνταν προς Αλιβέρι όταν λίγα χιλιόμετρα πριν από την πόλη και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο τύπου τζιπ, στην περιοχή «ποντικού».

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 44χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ακαριαία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 41χρονη σύζυγός του. Η σύγκρουση ήταν τέτοια που το δίκυκλο βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο, μέσα σε χωράφι, ενώ προκλήθηκε φωτιά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικώς στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής διεκομίσθη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά η 41χρονη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.