Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι Ευβοίας.
Σύμφωνα με το evima, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο- τζιπ με μηχανή στην περιοχή «ποντικού» στο Αλιβέρι Ευβοίας.
Από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματος με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.
Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.
Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά.
Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά και η αστυνομία.
Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στον κεντρικό δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων τα οποία παρακάμπτονται από παρακείμενες οδούς.
