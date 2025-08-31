Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Ενας 28χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε στο χωράφι.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στο αεροδρόμιο Κοζάνης. Ο άτυχος 28χρονος φέρεται ότι δεν είχε ορατότητα την ώρα που περνούσε από το σημείο, όπου υπάρχει μία μεγάλη και απότομη στροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ενημέρωσαν άμεσα την Τροχαία για το συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 28χρονος ανασύρθηκε νεκρός.