Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche – Kαλύτερα ο 28χρονος φίλος της

Στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο νέοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα της Παρασκευής, στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με την Porsche που οδηγούσε η 45χρονη επιχειρηματίας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω τραυματισμού στους πνεύμονες.

Από την άλλη, ο 28χρονος σύντροφός της, που επίσης υπήρξε θύμα του ατυχήματος, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Νοσηλεύεται σε κλινική με κατάγματα στους σπονδύλους.

Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη

Στο μεταξύ δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της 45χρονης που οδηγούσε την Porsche, η οποία ενεπλάκη στο χθεσινό σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με απολογισμό δύο τραυματίες, άσκησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης στον οποίο οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς η ίδια παραδέχτηκε ότι έλαβε ηρεμιστικό χάπι Ζάναξ στο νοσοκομείο όπου μετέβη, για να ηρεμήσει.

H 45χρονη πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.