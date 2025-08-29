«Ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ότι παραπατούσε»: Ο Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο με την Porsche στη Θεσσαλονίκη

Στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Ο διάσημος κομμωτής, ο οποίος εκείνο το βράδυ διασκέδαζε με τις δύο γυναίκες, είπε ότι είχε γνωρίσει τη 45χρονη επιχειρηματία και τη φίλη της εκείνη τη μέρα και το βράδυ της Πέμπτης αποφάσισαν να βγουν για διασκέδαση.

«Εγώ ήμουν καλεσμένος ενός φίλου δημοσιογράφου για να γνωρίσω την Κωνσταντίνα για να κάνουμε κάποια stories τη Δευτέρα, σαν διαφημιστικό με τα αυτοκίνητα. Περάσαμε ωραία, διασκεδάσαμε και μου λέει να πάω μαζί της με την Porsche» είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οδηγούσε η φίλη της και όχι η 45χρονη.

«Ήταν λίγο μετά τις 2 το πρωί και πηγαίναμε σε ένα δεύτερο μαγαζί. Μείναμε εκεί μέχρι λίγο πριν τις 4 και εμένα με πήγαν στο ξενοδοχείο και με άφησαν εκεί» συμπλήρωσε και τόνισε: «Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Ήμουν ήσυχος εγώ επειδή οδηγούσε η φίλη της».

Όπως τόνισε ο Τρύφωνας Σαμαράς, η ιδιοκτήτρια της Porsche «ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ότι παραπατούσε. Δεν την μαζεύαμε που λέμε». Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν ήπιε καθόλου, ενώ οι δύο γυναίκες ήπιαν σε λογικά πλαίσια.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Bίντεο από κατάστημα που βρίσκεται περίπου 400 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε το ατύχημα. Η ώρα που φαίνεται να περνά από το σημείο είναι στις 04:50, δηλαδή την ώρα που έγινε το τροχαίο.

Κανέναν άλλο όχημα δεν περνά από αυτό το σημείο με μεγάλη ταχύτητα τη συγκεκριμένη ώρα. Πέντε λεπτά μετά από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο φαίνεται από το σημείο να περνούν οχήματα της Πυροσβεστικής και να κατευθύνονται προς το σημείο που έγινε το ατύχημα.