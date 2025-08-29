Οδηγός του πολυτελούς οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, ομολόγησε ότι ήταν η 45χρονη που είχε προσαχθεί νωρίτερα στην Τροχαία για το ατύχημα από το οποίο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων η μία γυναίκα σοβαρά.

Η 45χρονη βγήκε θετική στο αλκοτέστ, με τα επίπεδα να είναι πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο

Σύμφωνα με το voria.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας κέντρου αισθητικής και ιδιοκτήτρια της Porsche συνελήφθη μετά την παραδοχή της στους αστυνομικούς ότι εκείνη ήταν που οδηγούσε.

Η 45χρονη βρέθηκε θετική στο αλκοόλ και δόθηκε εντολή να γίνει αιμοληψία, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι το όριο κατανάλωσης αλκοόλ ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Η ασυνείδητη οδηγός είχε εγκαταλείψει τους τραυματίες στο σημείο και έφυγε. Όταν οι Αρχές έφτασαν εκεί διαπίστωσαν ότι είχε βγει από το αμάξι σπάζοντας την ηλιοροφή. Λίγες ώρες οι αστυνομικοί προχώρησαν στη ταυτοποίηση της ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου και την οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για κατάθεση.

Θεσσαλονίκη: Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θέρμη στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά το ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, στο ρεύμα εξόδου.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Από το ατύχημα, τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα και ελαφρύτερα ακόμα ένας άνθρωπος.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, βγήκαν από τον δρόμο και χτύπησαν σε κολώνα φωτισμού και σε δέντρα. Αμέσως μετά, η 45χρονη κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Και οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.