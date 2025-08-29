Εντοπίστηκε από την Αστυνομία η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Θέρμης. Από τις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο ένα όχημα και τραυματίστηκαν, η μία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ.

Η 45χρονη, η οποία όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα είναι επιχειρηματίας, βρίσκεται στη Διεύθυνση Τροχαίας της πόλης για να καταθέσει, καθώς είναι ιδιοκτήτρια της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Εθνική Οδό Μουδανιών – Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, παραμένει ακόμα άγνωστο εάν ήταν η ίδια που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου και, βγαίνοντας από την ηλιοροφή της Porsche, απομακρύνθηκε από το σημείο εγκαταλείποντας τους τραυματίες.

Αστυνομικοί αναμένεται να ταυτοποιήσουν το άτομο που οδηγούσε την Porsche αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό της περιοχής που κατέγραψε την πορεία του πολυτελούς οχήματος λίγο πριν τη στιγμή της σύγκρουσης.

Θεσσαλονίκη: Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θέρμη στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά το ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, στο ρεύμα εξόδου.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Από το ατύχημα, τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα και ελαφρύτερα ακόμα ένας άνθρωπος.

Όπως αναφέρουν το voria.gr, το πολυτελές όχημα πετάχτηκε στον παράδρομο, αφού πρώτα χτύπησε σε κολόνα φωτισμού. Στη συνέχεια, τα δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με σφοδρότητα μεταξύ τους, βγήκαν από τον δρόμο και προσέκρουσαν σε δέντρα.

Αμέσως μετά, το άτομο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της Porsche κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Και οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.