«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
29 Αυγούστου 2025 | 18:01

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Αναπάντητα παραμένουν αρκετά ερωτήματα γύρω από το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 45χρονη οδηγώντας μια Porsche παρέσυρε ένα άλλο ΙΧ στέλνοντας δύο άνδρες στο νοσοκομείο.

Οδηγούσε η ίδια ή αναγκάστηκε να προσέλθει στην αστυνομία καθώς την εντόπισαν από τις πινακίδες του οχήματος; Επίσης, τι συνέβη στο σημείο του τροχαίου και πώς βρέθηκε η 45χρονη στο νοσοκομείο;

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, που μίλησαν στο MEGA, η ίδια βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ μετά το τροχαίο και δεν μπορεί να θυμηθεί αν η ίδια βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του πολυτελούς οχήματος.

Όπως τόνισαν οι συνήγοροί της, Μιχαήλ Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, πρέπει να φανεί πώς μπορεί ένας άνθρωπος να οδηγεί αριστεροτίμονο αυτοκίνητο και να φέρει τραύματα στη δεξιά μεριά του σώματός του.

Σύμφωνα με τον κ. Σανίδα, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως εγκατάλειψη η αποχώρηση της 45χρονης από το σημείο του τροχαίου, καθώς η οδηγός είχε τραυματιστεί από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων.

«Ήταν σε κατάσταση σοκ, νόμιζε ότι πέθαινε, γι’ αυτό πήγε άμεσα στο νοσοκομείο. Είχε παντού αίματα και νόμιζε ότι πέθαινε» συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου.

Για το αν ήταν σε κατάσταση μέθης, οι δικηγόροι της 45χρονης ανέφεραν ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, στις οποίες υπεβλήθηκε η οδηγός του οχήματος.

Ο κ. Οικονόμου επίσης διέψευσε την πληροφορία ότι η 45χρονη ήταν μεθυσμένη, τονίζοντας ότι στον έλεγχο του αλκοτέστ το αποτέλεσμα ήταν 0,08 και όχι 0,8 όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες.

«Η 45χρονη πήγε με μερική αμνησία στο νοσοκομείο, την μετέφερε μια γνωστή της εκεί» συμπλήρωσε ο κ. Σανίδας.

Γνωστή στους κοσμικούς κύκλους η 45χρονη

Η γυναίκα που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της Porsche έχει επιχειρήσεις μανικιούρ – πεντικιούρ και το βράδυ της αδιανόητης σύγκρουσης φέρεται να ήταν μαζί με πασίγνωστο κομμωτή.

Βίντεο από τη στιγμή που πηγαίνουν στην εκδήλωση με την Porsche βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το κλίμα στο αυτοκίνητο είναι πολύ καλό. Το βίντεο δείχνει την χαλαρή διάθεση που υπάρχει.

Ποιος ήταν λοιπόν πίσω από το τιμόνι όταν η Porsche τράκαρε, δηλαδή μετά την εκδήλωση; Η έρευνα ξεκινά και στο επίκεντρο μπαίνει μια φίλη της μανικιουρίστ της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή το πρόσωπο που κρατούσε σφιχτά το τιμόνι την ώρα που το αυτοκίνητο έσκιζε στα δύο την νύχτα με ιλιγγιώδη ταχύτητα;

Το όχημα πήγαινε με πάρα πολλά χιλιόμετρα, ξήλωσε τα πάντα στο πέρασμά του, σήματα αλλά και κολώνες, πριν σκάσει πάνω στο αυτοκίνητο που πέταξε στον αέρα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Bίντεο από κατάστημα που βρίσκεται περίπου 400 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε το ατύχημα. Η ώρα που φαίνεται να περνά από το σημείο είναι στις 04:50, δηλαδή την ώρα που έγινε το τροχαίο.

Κανέναν άλλο όχημα δεν περνά από αυτό το σημείο με μεγάλη ταχύτητα τη συγκεκριμένη ώρα. Πέντε λεπτά μετά από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο φαίνεται από το σημείο να περνούν οχήματα της Πυροσβεστικής και να κατευθύνονται προς το σημείο που έγινε το ατύχημα.

Και ο Τρύφωνας Σαμαράς ανάμεσα στους επιβάτες της Porsche

Οι Αρχές πίστεψαν αρχικά πως η φίλη της μανικιουρίστας ήταν το πρόσωπο «κλειδί» όμως μια μαρτυρία αναιρεί την υπόθεση. Ο Τρύφων Σαμαράς, μιλώντας στο Live News θα πει πως δεν οδηγούσε ούτε η φίλη της, ούτε η ιδιοκτήτρια.

«Είχαμε πάει από ένα μαγαζί δεν οδηγούσε όμως αυτή. Μια φίλη της άλλα δεν τράκαρε εκείνη, τρακάρανε μετά. Με αφήσανε στο ξενοδοχείο, τώρα δεν ξέρω. Η άλλη δεν έτρεχε, δεν είχε πιεί. Δεν έχω μιλήσει και με την φίλη της γιατί τώρα μου έστειλε μήνυμα».

«Εγώ ήμουν ήσυχος ότι θα φτάσουν καλά γιατί οδηγούσε η φίλη της, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Η ιδιοκτήτρια ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ότι παραπατούσε. Δεν την μαζεύαμε που λέμε. Ήπια στα λογικά πλαίσια αλλά τι να πω», πρόσθεσε.

Πώς εξαφανίστηκε από το σημείο η οδηγός

Η φίλη της 45χρονης που ήταν μαζί της προσθέτει: «Ήμασταν μία παρέα, διασκεδάζαμε, η κοπέλα πήρε το αυτοκίνητο, έφυγε σπίτι και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά πιο μπροστά είχαμε πάει στο άλλο μαγαζί και γυρίσαμε να πάρει το αυτοκίνητό της και έγινε το…».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είχαν καταναλώσει αλκοόλ απάντησε: «Όχι, εγώ δεν πίνω, εν των μεταξύ που γι’ αυτό είχα πάρει(την Porsche) για να πάμε στο άλλο μαγαζί και οδηγούσα μόνο εγώ. Στον γυρισμό μετά, πολύ νορμάλ,. Τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να δω πόσο πίνει ο καθένας. Ούτε η ιδιοκτήτρια φάνηκε να είχε πιει ιδιαίτερα. Η ηλιοροφή έσπασε για τι ήρθε τούμπα το αυτοκίνητο. Πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν μέσα στα αίματα. Στο ΑΧΕΠΑ. Έχει καταγραφεί και η ώρα και νοσηλεύτηκε».

