Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στη 45χρονη για το τροχαίο με την Porche
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 14:54

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στη 45χρονη για το τροχαίο με την Porche

Η 45χρονη οδηγήθηκε στην ανακρίτρια όπου και αναμένεται να πάρει προθεσμία.

Σύνταξη
30.08.2025, 15:22
Spotlight

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της 45χρονης που οδηγούσε την Porsche, η οποία ενεπλάκη στο χθεσινό σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με απολογισμό δύο τραυματίες, άσκησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης στον οποίο οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς η ίδια παραδέχτηκε ότι έλαβε ηρεμιστικό χάπι Ζάναξ στο νοσοκομείο όπου μετέβη, για να ηρεμήσει.

H 45χρονη πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

«Δεν ήταν μεθυσμένη»

«Δεν ήταν μεθυσμένη, ισχυρίζονται οι δικηγόροι τη 45χρονης οδηγού της Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η 45χρονη συνελήφθη χθες, έξι περίπου ώρες μετά το τροχαίο. Αν και χθες είχε γίνει γνωστό ότι η 45χρονη βρέθηκε θετική στο αλκοόλ, σύμφωνα με τους συνηγόρους της οι αιματολογικές εξετάσεις δεν ανίχνευσαν αλκοόλ.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 30.08.25

Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ενώ το αλκοτέστ που έγινε στην 45χρονη βγήκε θετικό - Τι λένε οι συνήγοροί της για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30.08.25

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
AI 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Για τον Ζώρα 30.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για «αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
