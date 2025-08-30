Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της 45χρονης που οδηγούσε την Porsche, η οποία ενεπλάκη στο χθεσινό σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με απολογισμό δύο τραυματίες, άσκησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης στον οποίο οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς η ίδια παραδέχτηκε ότι έλαβε ηρεμιστικό χάπι Ζάναξ στο νοσοκομείο όπου μετέβη, για να ηρεμήσει.

H 45χρονη πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

«Δεν ήταν μεθυσμένη»

«Δεν ήταν μεθυσμένη, ισχυρίζονται οι δικηγόροι τη 45χρονης οδηγού της Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η 45χρονη συνελήφθη χθες, έξι περίπου ώρες μετά το τροχαίο. Αν και χθες είχε γίνει γνωστό ότι η 45χρονη βρέθηκε θετική στο αλκοόλ, σύμφωνα με τους συνηγόρους της οι αιματολογικές εξετάσεις δεν ανίχνευσαν αλκοόλ.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.