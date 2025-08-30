Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο, η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, και η οποία φέρεται να εγκατέλειψε στο σημείο τους δύο τραυματίες που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε.

Η 27χρονη σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο ΑΧΕΠΑ

Η συλληφθείσα οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι είχε πιει πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ωστόσο, αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις.

Η 45χρονη είχε προσαχθεί την Παρασκευή το πρωί στην Τροχαία και στη συνέχεια συνελήφθη μετά την ομολογία της ότι ήταν εκείνη που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ωστόσο, οι συνήγοροί της – Μιχαήλ Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου – το αμφισβητούν υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται ακόμα σε σοκ και δεν μπορεί να θυμηθεί αν η ίδια βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του πολυτελούς οχήματος.

Ο κ. Οικονόμου μιλώντας στο Mega άφησε να εννοηθεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν οδηγούσε η 45χρονη το αυτοκίνητο – αν και αυτό κατέθεσε η ίδια προανακριτικά -, διερωτώμενος «πώς γίνεται κάποιος που οδηγάει αριστερόστροφο όχημα να έχει κακώσεις στη δεξιά πλευρά του σώματος;».

Θεσσαλονίκη: Διαψεύδεται ότι η 45χρονη ήταν μεθυσμένη

Για το θέμα της μέθης, οι δικηγόροι της 45χρονης ανέφεραν ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, στις οποίες υπεβλήθη η 45χρονη. Επίσης διέψευσαν ότι το αλκοτέστ έδειξε πολύ υψηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ, τονίζοντας ότι στον έλεγχο το αποτέλεσμα ήταν 0,08 και όχι 0,8 όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες.

Μέσω των συνηγόρων της, η 45χρονη αρνείται επίσης ότι εγκατέλειψε το σημείο και υποστηρίζει ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από αυτοκίνητο που οδηγούσε φιλικό της πρόσωπο και ακολουθούσε το δικό της προτού συμβεί το ατύχημα. «Η 45χρονη πήγε με μερική αμνησία στο νοσοκομείο, την μετέφερε μια γνωστή της εκεί» δήλωσε ο κ. Σανίδας. «Ήταν σε κατάσταση σοκ, νόμιζε ότι πέθαινε, γι’ αυτό πήγε άμεσα στο νοσοκομείο. Είχε παντού αίματα και νόμιζε ότι πέθαινε» συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου.

Σύμφωνα με τη voria.gr, η Τροχαία ερευνά μεταξύ άλλων εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ’ έξω, ώστε να την απεγκλωβίσει από το όχημά της.

Εν τω μεταξύ, από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν δύο 27χρονοι – μία γυναίκα και ένας άνδρας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Το πρωί του Σαββάτου ο δικηγόρος της 27χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι η κοπέλα μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.