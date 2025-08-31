Τροχαίο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών
Σοβαρά τραυματίστηκε μια γυναίκα τα ξημερώματα στην Παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να περάσει απέναντι.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα την τραυματισμένη γυναίκα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Συγκεκριμένα η 33χρονη γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας, διέσχιζε τη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν την χτύπησε το αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη πήγε να περάσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε ένας 58χρονος να πέσει επάνω της και να την τραυματίσει.
Αμέσως εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε εσπευσμένα την τραυματισμένη γυναίκα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Για τον οδηγό ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.
