Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία παράσυρση πεζού στην Αρτέμιδα
Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών
Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή, που αστυνομικός παρέσυρε με το όχημά του έναν 74χρονο τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αρτέμιδα Αττικής.
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του ΙΧ ήταν τέτοια που ο ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.
Στη συνέχεια το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός συνελήφθη άμεσα.
Ο 74χρονος «κατέληξε» ακαριαία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από τις Αρχές και έρευνα για το περιστατικό.
Σε εξέλιξη βρίσκονται προανάκριση από την Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής και διοικητική έρευνα για το περιστατικό.
Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών
