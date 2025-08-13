newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό με το ΙΧ του
Ελλάδα 13 Αυγούστου 2025 | 11:22

Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό με το ΙΧ του

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Spotlight

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αρτέμιδα Αττικής όταν αστυνομικός παρέσυρε πεζό με το ιδιωτικό του όχημα.

Στη συνέχεια το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός συνελήφθη άμεσα.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, οπού διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται προανάκριση από την Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής και διοικητική έρευνα για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Business
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
Βόλος: Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης
Κλίμα αστυνόμευσης 13.08.25

Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris στον Βόλο - Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης

Ο Βόλος είναι ένας από τους σταθμούς του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που αύριο αναμένεται στον Πειραιά - Απροσπέλαστο το λιμάνι από δυνάμεις των ΜΑΤ - Επιστράτευσαν και την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Φωτιές: Το πιο δύσκολο 24ωρο – Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας
Εξουθενωμένοι πυροσβέστες 13.08.25

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου - Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, χαρακτήρισε ως δραματική την κατάσταση με τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Περικυκλωμένη από πύρινα μέτωπα η Φιλιππιάδα – Μια ανάσα από την Πάτρα η φωτιά, πύρινη κόλαση σε Ζάκυνθο και Χίο
Τιτάνια μάχη 13.08.25 Upd: 11:28

Περικυκλωμένη από πύρινα μέτωπα η Φιλιππιάδα – Μια ανάσα από την Πάτρα η φωτιά, πύρινη κόλαση σε Ζάκυνθο και Χίο

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές - Δείτε τις εξελίξεις από το in

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Βόλος: Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης
Κλίμα αστυνόμευσης 13.08.25

Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris στον Βόλο - Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης

Ο Βόλος είναι ένας από τους σταθμούς του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που αύριο αναμένεται στον Πειραιά - Απροσπέλαστο το λιμάνι από δυνάμεις των ΜΑΤ - Επιστράτευσαν και την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο