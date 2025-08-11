Λεωφόρος Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός σε τροχαίο
Οδηγός καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Τη ζωή του έχασε οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος.
Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ποσειδώνος όταν οδηγός καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.
