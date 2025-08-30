newspaper
29.08.2025 | 18:20
Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Πάτρα: Θλίψη για την 86χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Πώς έσωσε την 7χρονη από τη μηχανή που τους παρέσυρε
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 18:57

Πάτρα: Θλίψη για την 86χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Πώς έσωσε την 7χρονη από τη μηχανή που τους παρέσυρε

Η άτυχη γυναίκα έχασε ακαριαία τη ζωή της ενώ το μικρό κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του

Spotlight

Θλίψει έχει προκαλέσει στην Πάτρα το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και το 7χρονο κορίτσι που είχαν βγει για βόλτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο flamis.gr, η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» Παίδων με ελαφρά τραύματα. Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης, η οποία πολλές φορές είχε φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας.

Τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα

Ο πατέρας της 7χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε με συγκίνηση τα τραγικά λεπτά που έζησε: «Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου».

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή». Στην ανάρτησή του, ο πατέρας ζητά βοήθεια για την ταυτότητα του οδηγού που παρέσυρε τους δύο, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του.

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Ώρα ΔΕΘ 30.08.25

Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 15.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 15.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Βόλο, για την δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ και οι πρωταθλητές θα έχουν την στήριξη 15.000 οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό

Σύνταξη
Ρωσία: Οι δυνάμεις μας πραγματοποιούν ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Ρωσία: Οι δυνάμεις μας πραγματοποιούν ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου και συνεχίζει επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε πράξη όσα έλεγε για τον νεαρό Πνευμονίδη και κόντρα στον Βόλο τον επέλεξε εκ νέου για τη βασική 11άδα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός

LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου
Νέα εποχή 30.08.25

Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου

«Μετά την επιτυχία του προγράμματος 200 Creators του περασμένου έτους, επιστρέφουμε για άλλη μια χρονιά» ανέφερε σε δελτίο τύπου η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, η οποία αναζητά ινφλουένσερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κύπρος – Ελλάδα
Eurobasket 2025 30.08.25

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Ελλάδα, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ
Σύμη 30.08.25

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ

«Μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής - και ο Νεκτάριος Σαντορινιός το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
Ανθρωπιστική κρίση 30.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Οι ρίψεις βοήθειας από αέρος έχουν σταματήσει, καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα πιέζονται να φύγουν προς τον νότο. Πιθανότατα θα σταματήσει πλήρως η παροχή βοήθεια εν όψει κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
AI 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

