Πάτρα: Θλίψη για την 86χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Πώς έσωσε την 7χρονη από τη μηχανή που τους παρέσυρε
Η άτυχη γυναίκα έχασε ακαριαία τη ζωή της ενώ το μικρό κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του
Θλίψει έχει προκαλέσει στην Πάτρα το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και το 7χρονο κορίτσι που είχαν βγει για βόλτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο flamis.gr, η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» Παίδων με ελαφρά τραύματα. Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης, η οποία πολλές φορές είχε φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας.
Τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα
Ο πατέρας της 7χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε με συγκίνηση τα τραγικά λεπτά που έζησε: «Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου».
Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή». Στην ανάρτησή του, ο πατέρας ζητά βοήθεια για την ταυτότητα του οδηγού που παρέσυρε τους δύο, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του.
