Τραγωδία στην Πάτρα – Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη – Τραυματίστηκε η 8χρονη εγγονή της
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης - Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά
- Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
- Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα, στο νοσοκομείο η 8χρονη
- Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
- Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της Μαυριτανίας
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου στην Πάτρα.
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.
Το σημείο της τραγωδίας
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές.
Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Σφοδρή σύγκρουση
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
- Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
- Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
- Μαυριτανία: Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της χώρας
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 30.08.2025]
- Λέτσε – Μίλαν 0-2: «Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος
- Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις