Την πιο σκληρή δοκιμασία στη ζωή τους πρόκειται να περάσουν σήμερα οι γονείς των δύο 16χρονων παιδιών που σκοτώθηκαν χθες στο τροχαίο της Καστοριάς.

Μαζί τους, συγγενείς και φίλοι θα πούνε το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Θέμη και την συνομήλική του Αλεξάνδρα.

Την ίδια ώρα οι Αρχές διεξάγουν έρευνα προσπαθώντας να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη και το ΙΧ που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρή δύναμη στο δέντρο προκαλώντας τον αιφνίδιο θάνατο των παιδιών.

Ανείπωτος θρήνος στα χωριά των παιδιών

Οι καμπάνες στα χωριά τους ηχούν πένθιμα, ενώ σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη τους, όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της περιοχής έχουν ανασταλεί. Η ατμόσφαιρα είναι βαρύτατη, με τους κατοίκους να μην μπορούν να πιστέψουν ακόμα ότι τα δύο παιδιά δεν θα βρίσκονται πλέον ανάμεσά τους.

Η κηδεία της 16χρονης Αλεξάνδρας θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγεμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Πολυκάρπη, ενώ του 16χρονου Θέμη στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Μαυροχώρι στις 3:30 το μεσημέρι.

Οι δύο ανήλικοι είχαν φύγει από το σπίτι τους χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους αναζητούσαν για ώρες. Ο Θέμης είχε πάρει στα κρυφά το αυτοκίνητο, θέλοντας να κάνει μια βόλτα με την Αλεξάνδρα.

Το λευκό BMW, στο οποίο επέβαιναν, κινείτο σε μια μεγάλη ευθεία όταν ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία του. Ο 16χρονος προσπάθησε να επαναφέρει το όχημα, όμως το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και τελικά κατέληξε εκτός δρόμου, όπου έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Ίχνη φρεναρίσματος

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία για τους δύο 16χρονους.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε ολόκληρη επιχείρηση με πέντε άνδρες και δύο οχήματα για να απεγκλωβίσει τους δύο εφήβους. Όταν τους ανέσυραν λίγο πριν τις 6 το πρωί, ήταν ήδη αργά. Ο θάνατός τους είχε επέλθει ακαριαία.

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι γονείς του Θέμη αναζητούσαν το παιδί τους. Του τηλεφωνούσαν συνεχώς χωρίς να λάβουν απάντηση, ενώ όλο το χωριό είχε κινητοποιηθεί για να εντοπίσει τα δύο παιδιά. Στις 2 τα ξημερώματα, με αγωνία που μετατράπηκε σε τρόμο, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, η αγωνία μετατράπηκε σε θρήνο, όταν οι πυροσβέστες βρήκαν το όχημα κατεστραμμένο μέσα σε χωράφι.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι ειδικοί προσπαθούν τώρα να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές:

Το να πετάχτηκε ξαφνικά άγριο ζώο, όπως αρκούδα ή αγριογούρουνο, μπροστά στο όχημα. Μάλιστα κάτοικοι της περιοχής λένε ότι το φαινόμενο να πετάγονται αγριογούρουνα ή άλλα ζώα ξαφνικά στο δρόμο είναι αρκετά συχνό.

Μία ακόμη εκδοχή είναι η εμπλοκή κάποιου δεύτερου οχήματος.